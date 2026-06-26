確保伊朗不發展核武 IAEA：戰後應建嚴格查核機制

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西今天指出，中東衝突結束後，必須在伊朗建立「非常嚴格」的查核機制，以確保伊朗不會發展核武。

法新社報導，美國與伊朗正就更廣泛的終戰協議進行談判，德黑蘭的核子計畫仍是主要癥結點之一。

葛羅西（Rafael Grossi）在日本告訴記者：「我認為（美伊近期達成）協議的目標，在於確保伊朗不會發展核武。伊朗政府已清楚表明，這並非他們的意圖。」

他強調：「不過，光有意圖當然是不夠的。我們必須盡快建立一套非常嚴格的查核機制…在可行情況下愈快愈好。」

葛羅西也提到，美伊近期就如何處理德黑蘭鈾庫存達成初步協議後，國際原子能總署與伊朗的磋商「才剛起步」。

他說：「初步對話已展開…我們預期相關工作很快就會加速推進。」