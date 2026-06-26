聽新聞
0:00 / 0:00
確保伊朗不發展核武 IAEA：戰後應建嚴格查核機制
國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西今天指出，中東衝突結束後，必須在伊朗建立「非常嚴格」的查核機制，以確保伊朗不會發展核武。
法新社報導，美國與伊朗正就更廣泛的終戰協議進行談判，德黑蘭的核子計畫仍是主要癥結點之一。
葛羅西（Rafael Grossi）在日本告訴記者：「我認為（美伊近期達成）協議的目標，在於確保伊朗不會發展核武。伊朗政府已清楚表明，這並非他們的意圖。」
他強調：「不過，光有意圖當然是不夠的。我們必須盡快建立一套非常嚴格的查核機制…在可行情況下愈快愈好。」
葛羅西也提到，美伊近期就如何處理德黑蘭鈾庫存達成初步協議後，國際原子能總署與伊朗的磋商「才剛起步」。
他說：「初步對話已展開…我們預期相關工作很快就會加速推進。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。