WSJ：伊朗重創美駐巴林海軍基地 美重估中東部署

美國「華爾街日報」（WSJ）報導，位於巴林的美國海軍基地在2月底至6月期間屢遭伊朗飛彈和無人機襲擊，多處設施受損，但五角大廈並未公開承認。

這座名為「巴林海軍支援活動」（Naval SupportActivity Bahrain）的基地是美國在中東海軍行動中樞，華爾街日報根據衛星影像和社群媒體影片以及對現役和退役軍人的採訪分析，伊朗突破防線的空襲造成廣泛破壞，而五角大廈並未公開承認。指揮總部和至少12棟建築物以及兩個衛星通訊終端設施遭到重創。

美國軍方表示，這座基地無人喪生，空襲行動也沒有對軍事行動產生重大影響。美國撤離大部分人員，但在當地保留少量工作人員。

負責監督美軍中東行動的美軍中央司令部（CENTCOM）發言人霍金斯（Tim Hawkins）表示，在此次戰爭期間，「美軍中央司令部理所當然優先保護人員勝於建築，而且我們保護人員的策略奏效。伊朗發射8000多枚飛彈和無人機，只有兩次擊中導致美方人員傷亡。」霍金斯還說，美軍對伊朗造成的破壞遠大於自身所受損失，美國打擊了1萬3500多個目標。

根據熟悉相關討論的美國官員說法，美國在中東唯一的海軍基地遭到廣泛破壞，加上中東地區至少20處美國據點遇襲，包括軍事設施和外交設施，促使美國重新評估在中東的整體部署。

知情官員透露，軍方目前正考慮改造巴林這座基地、減少美國在科威特和沙烏地的駐軍，並將部分基地或基地功能向西遷移，遠離伊朗飛彈和無人機的射程範圍。

遇襲的建築物可能不會重建。指揮和控制節點可能會轉移到地下。這些官員表示，軍事能力可能會在中東地區進一步分散部署，不過他們提醒目前尚未做出任何決定。

根據其中兩名官員說法，以色列是正在考慮的基地選址之一。以色列在戰爭期間駐有數十架美國軍機，包括噴射戰鬥機和空中加油機。

美國政府4月向商業衛星影像供應商施壓，要求限制獲取顯示美國基地以及更廣泛衝突地區破壞情況的影像，使得外界難以看清損害狀況的全貌。官員表示，此舉將有助於保護美軍。

曾指揮中東美國海軍部隊的退役海軍中將唐尼甘（Kevin Donegan）表示，他預計美國將維持在巴林的駐軍。他說：「我們在那裡設有第五艦隊總部，問題可能不在於是否會撤離，而在於這一切結束後會變成何種樣貌？」