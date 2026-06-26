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川普再稱伊朗將買美國農產 伊朗議長酸：美國只出口垃圾話與空頭支票

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普25日在白宮玫瑰園與美國農民共進晚餐時發表談話。歐新社
美國總統川普25日在白宮玫瑰園與美國農民共進晚餐時發表談話。歐新社

美國總統川普23日表示，伊朗未來將使用遭制裁後解凍的資金向美國採購農產品，25日又重申相關程序「很快就會開始」。不過，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）否認此說，並在X發文反諷，美國多年來種下的只有「數十年的不信任」。

CBS新聞報導，川普25日在白宮玫瑰園與農民舉行的一場活動中表示：「我們正在為農民開拓全球市場。現在又將新增一個市場，那就是『可愛的國家』伊朗。」

他接著表示：「我們將動用他們的一部分資金，用來購買小麥、大豆和玉米，而且數量很多。這個程序很快就會開始。」

川普23日也曾在真實社群發文表示，美國財政部釋放的任何遭制裁伊朗資金，都將「專門用於向美國購買食品和醫療用品」，並稱此舉將有利於美國農民。不過，協助主導美伊談判的卡利巴夫25日在X發文，直接否認這項說法。

卡利巴夫寫道：「美國謊稱我們解凍的資產將用於購買他們的農產品。真有意思，我們唯一收成的作物，就是你們幾十年來親手種下的『不信任』。這份『作物』天然形成、收成豐碩，而且完全是你們自己種下的。但美國出口的顯然只有基改大豆、空頭支票和垃圾話。」

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