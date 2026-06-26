盧比歐：華府要與伊朗一紙協議 但並非不惜代價

美伊繼續談判之際，卻發生船隻在荷莫茲海峽遇襲，聯合國因此暫停撤離受困船員的行動；美國國務卿盧比歐今天表示，美方是要與伊朗達成協議，但並不是「不惜一切代價」。

盧比歐（Marco Rubio）目前於巴林訪問，與中東戰爭嚴重受創的波斯灣夥伴展開協調。他也駁斥德黑蘭想在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）收取通行費的想法，直言這將導致「徹底的混亂」。

波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）外長今天與盧比歐開會後，他們強調：「要實現持久的區域和平安全，必須處理伊朗構成的全方位威脅，包括其彈道飛彈、無人機，以及伊朗為代理人團體撐腰的舉措」。

伊朗今天朝一艘貨輪開火。這艘貨輪稍早在試圖通過荷莫茲海峽時，通報遭到不明拋射物擊中。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）表示，這艘船通報，在阿曼達希特港（Dahit）東南方7.5海里處，右舷遭一枚拋射物擊中。

聯合國旗下的國際海事組織（IMO）隨後表示，今天已暫停從荷莫茲海峽撤離船舶的行動。自2月底美伊衝突爆發以來，有1萬1000多名船員被困在海峽內長達數月。

盧比歐稍早坦言，美國「希望美伊之間能有一紙協議，但不會不計代價來達成」。

他說：「我們要確保……協議的任何內容，都不會損及我們波斯灣夥伴的安全、穩定或繁榮。」