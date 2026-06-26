快訊

快改道！國1北上林口路段9大小車連環撞 「紫爆」回堵8公里到中壢

伊朗攻擊荷莫茲貨船！無人機擊傷長榮「長麗輪」 美伊和平協議拉警報

大雷雨開炸桃竹 橫山、尖石山區暴雨「國家級警報響」7縣市淹水警戒

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗攻擊荷莫茲貨船！無人機擊傷長榮「長麗輪」 美伊和平協議拉警報

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
一艘小艇4月18日駛過停泊在伊朗葛希姆島（Qeshm Island）外海、荷莫茲海峽上的一艘油輪。圖為示意圖，非本文所指被攻擊船隻。美聯社
一艘小艇4月18日駛過停泊在伊朗葛希姆島（Qeshm Island）外海、荷莫茲海峽上的一艘油輪。圖為示意圖，非本文所指被攻擊船隻。美聯社

2名美國資深官員表示，伊朗革命衛隊25日在荷莫茲海峽攻擊一艘懸掛新加坡國旗的貨船，聯合國旗下的國際海事組織（IMO）隨後暫停護送船舶通過海峽的行動，此舉不僅考驗美國與伊朗上周簽署的初步和平協議，也再次引發外界憂慮。

華爾街日報與路透報導，4名消息人士確認，涉事船舶為懸掛新加坡國旗的「長麗輪」（Ever Lovely）。英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）表示，該貨船通報在阿曼附近遭投射物擊中；2名美國官員則向路透表示，伊朗向該船開火。一名安全消息人士則表示，該船很可能遭無人機攻擊。

一名官員向華爾街日報透露，一架單程攻擊型無人機先飛至船舶西側，再撞擊船身，顯示此次攻擊屬於蓄意行動。UKMTO則指出，攻擊造成船橋受損，但未造成人員傷亡。

根據船舶追蹤平台Marine Traffic，「長麗輪」在伊拉克烏姆蓋斯爾（Umm Qasr）裝載貨物後，啟程前往新加坡。該船船東、新加坡長榮海運（亞洲）有限公司（Evergreen Marine Asia Pte Ltd）未回應置評請求。根據金融數據供應商LSEG資料，「長麗輪」已受困波斯灣超過100天。該船於當地時間25日上午駛向荷莫茲海峽口，當時另有三艘船舶也一同嘗試通過海峽。

根據船舶追蹤資料及附近船舶船員說法，四艘船均沿著IMO指定航線，貼近阿曼沿岸航行。「長麗輪」航速最快，位於船隊最前方。船隊中的船員表示，伊朗海軍未透過無線電發出警告，也未要求船舶折返。

另一方面，伊朗革命衛隊當天表示，只有依照伊朗指定航線航行，才能安全通過荷莫茲海峽，並稱將對未遵守規定的船舶採取行動。伊朗為管理船舶通過海峽申請而設立的波斯灣海峽管理局（Persian Gulf Strait Authority，PGSA）也指出，未依照其指定航線航行的船舶，將無法獲得安全通行保障。

PGSA在「X」發文強調，任何未依指定航線航行的船舶，都不在安全通行保障範圍內，也無法獲得保險保障或相關理賠；未經授權航線通行所產生的一切後果，均由船東、營運方及船長自行負責。

攻擊發生數小時後，IMO宣布暫停撤離行動。IMO秘書長多明格斯（Arsenio Dominguez）表示，鑑於此次攻擊事件，暫停行動是為了「再次確認撤離名單上的船舶，以及區域內所有船舶所需的安全保障仍然有效」。他並補充，遭攻擊的船舶並非依照IMO撤離機制航行。

美國政府未立即回應，但美國總統川普本月稍早曾警告，若伊朗未遵守結束戰爭並重新開放海峽的協議，美國很可能會再次轟炸伊朗。

伊朗 荷莫茲 荷莫茲海峽 以色列 美國

延伸閱讀

荷莫茲海峽附近船舶遇襲 美官員：伊朗朝貨輪開火

荷莫茲海峽船舶通行量大增 但尚未恢復正常水準

川普：伊朗通知美國 荷莫茲不收費

美伊達成協議 國際海事組織將撤離滯留波灣船員

相關新聞

委國世紀強震增至188死 衛星照揭滿目瘡痍、網站列逾4萬人下落不明

委內瑞拉24日傍晚不到1分鐘內接連發生規模7.2及7.5強震，並引發強烈餘震，重創首都卡拉卡斯（Caracas）及周邊地區，造成數千人無家可歸。截至24日，仍有數百人受困瓦礫堆下，另有更多人下落不明。

AI併購又添一樁 安森美砸62億美元收購新思科技 搶攻智慧系統

美國晶片製造商安森美（Onsemi）同意以全股票交易併購專攻智慧裝置半導體的新思科技（Synaptics），交易總價約 62 億美元。

委國世紀強震增至188死 衛星照揭滿目瘡痍、網站列逾4萬人下落不明

委內瑞拉24日傍晚不到1分鐘內接連發生規模7.2及7.5強震，並引發強烈餘震，重創首都卡拉卡斯（Caracas）及周邊地區，造成數千人無家可歸。截至24日，仍有數百人受困瓦礫堆下，另有更多人下落不明。

繼蘋果之後 微軟也宣布Xbox主機8/1起漲價 漲幅最高150美元

就在蘋果宣布調漲MacBook與iPad售價的幾小時後，微軟也表示，Xbox遊戲主機將漲價，反映零組件成本攀升。

暑假變早變長？歐洲出招抗熱浪 這種家庭卻視為懲罰

法國本周遭遇熱浪侵襲，波爾多等多座城市氣溫突破攝氏40度，數以千計學校因高溫停課或縮短上課時間提早放學。氣候變遷使法國熱浪更頻繁更猛烈，且來得更早，許多人開始呼籲改變現行7月初放暑假作法，要求提早放暑假的呼聲愈來愈高。

三星傳擬10年砸1,000兆韓元投資高科技 規模相當南韓半數GDP

南韓每日經濟新聞報導，三星集團將於本月29日在總統府會議上，宣布未來十年投資1,000兆韓元（約6,480億美元）發展高科技產業。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。