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荷莫茲海峽附近船舶遇襲 美官員：伊朗朝貨輪開火
兩名不願具名的美國官員告訴路透社，伊朗今天朝一艘貨輪開火。該貨輪稍早在試圖通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）時，曾通報遭到不明拋射物擊中。
英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）表示，這艘船通報，在阿曼達希特港（Dahit）東南方7.5海里處，右舷遭一枚拋射物擊中。
法新社則報導，一艘船舶穿越荷莫茲海峽後，在阿曼灣（Gulf of Oman）遇襲。國際海事組織（IMO）隨後表示，今天已暫停透過荷莫茲海峽撤離船舶的行動。
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