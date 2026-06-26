快訊

分科測驗衝刺／歷史重跨冊知識整合 主題式複習「融會貫通」得高分

最強對流籠罩南台灣！台南目前瘋狂雷暴中 1張圖看驚人閃電打雷密度

聽新聞
0:00 / 0:00

荷莫茲海峽附近船舶遇襲 美官員：伊朗朝貨輪開火

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
荷莫茲海峽上行駛的油輪。新華社檔案照
荷莫茲海峽上行駛的油輪。新華社檔案照

兩名不願具名的美國官員告訴路透社，伊朗今天朝一艘貨輪開火。該貨輪稍早在試圖通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）時，曾通報遭到不明拋射物擊中。

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）表示，這艘船通報，在阿曼達希特港（Dahit）東南方7.5海里處，右舷遭一枚拋射物擊中。

法新社則報導，一艘船舶穿越荷莫茲海峽後，在阿曼灣（Gulf of Oman）遇襲。國際海事組織（IMO）隨後表示，今天已暫停透過荷莫茲海峽撤離船舶的行動。

伊朗 荷莫茲海峽 英國 以色列 美國

延伸閱讀

荷莫茲海峽船舶通行量大增 但尚未恢復正常水準

美伊達成協議 國際海事組織將撤離滯留波灣船員

美伊談判細節 荷莫茲海峽逾400船隻等待通行

中油油輪駛離荷莫茲！載200萬桶原油返台 另一艘由南韓煉油商承租

相關新聞

台積電ADR跌1.3% 較台北交易溢價縮為15.9%

台積電ADR周四下跌1.3%，吐回前一日漲勢，收在434.99美元，較台北交易溢價15.9%。

蘋果漲價拖累信心 美光帶動費半大漲也救不了美股 那指寫下四連跌

美股周四漲跌互現，美光科技（Micron）公布強勁財報後晶片股全面走強，但蘋果（Apple）宣布調漲Mac和iPad售價，拖累科技類股和整體市場信心，那斯達克指數連續四個交易日收跌，寫下3月以來最長連跌紀錄。

AI帶來的不是全面繁榮 台韓貧富分化加劇

《聯合報數位版》即日起每周一至周五，推出「今日紐時頭條」，由資深編譯一早為讀者精選三篇《紐約時報》今日重點新聞，30秒事件摘要快速歸納重點，讓讀者輕鬆掌握全球脈動。 頭條一：AI榮景席捲台韓 僅少數人暴富多數人原地踏步 頭條二：川普要求國會撥款880億美元 伊朗戰變成政治戰場 頭條三：魯比歐出訪海灣國家 安撫盟友對伊朗協議疑慮

美伊戰爭 參院擬封殺867億美元追加預算

美國總統川普廿四日向國會尋求近八七六億美元的追加預算，其中大部分用於支應美伊戰爭開銷。紐約時報報導，這項追加預算案難以在參議院過關，因為民主黨參議員反對，認為這類預算應透過年度預算審議程序進行。

對伊軍事行動遭限制 川普與自家參議員對嗆

在佛州聯邦參議員史考特邀請下，美國總統川普廿四日前往國會山莊與共和黨參議員共進午餐並舉行閉門會議。美聯社報導，川普在會中針對參院通過決議限制他對伊朗開戰權力表達不滿，與路易斯安納州聯邦參議員卡西迪當場爭吵。消息人士說，川普一度稱呼卡西迪是「瘋子」。

震後餘生 委內瑞拉民眾：此生最恐怖經驗

紐約時報報導，委內瑞拉首都卡拉卡斯及周圍城市民眾描述廿四日雙強震的恐怖及混亂景象，地震造成建築物倒塌、窗戶被震碎及停電。他們直呼這是此生最恐怖的經驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。