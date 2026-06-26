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荷莫茲海峽船舶通行量大增 但尚未恢復正常水準

中央社／ 倫敦25日綜合外電報導

官員今天表示，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船舶通行量大幅增加，但仍僅恢復至戰前約一半的水準。與此同時，之前受困的船員則陸續離開這條海運要道。

法新社報導，根據分析公司Kpler在社群平台X的貼文，經確認，昨天記錄到70艘次的通行量，是自3月1日伊朗為報復美國以色列空襲行動而封鎖海峽以來，單日通行量的最高紀錄。

Kpler的追蹤平台顯示，昨天至少有56艘大宗物資運輸船通過海峽，包括載運石油、天然氣及肥料等乾散貨的船舶。

至於今天，中午前已有15艘大宗物資運輸船穿越海峽，高於3月1日至6月14日每日平均10艘通過的水準。伊朗於6月14日與美國就啟動終戰談判的諒解備忘錄（MOU）達成共識。

而根據海事情報公司AXSMarine的說法，昨天也是自3月1日以來，乾散貨運輸船通行量首度觸及2025年水準，共有22艘次穿越海峽。

在船舶通行量增加之際，之前因戰事受困波斯灣（Persian Gulf）的大約1萬1000名海員正陸續離開這條重要航道。

由聯合國（UN）主導的海員撤離行動於23日晚間展開。航運公司馬士基（Maersk）告訴法新社，旗下兩艘船於昨晚及今天早上相繼離開波灣，但仍有3艘船受困。

自6月15日以來，荷莫茲海峽的通行量穩步上升。該海峽承平時期承載全球約1/5石油和天然氣出口量。

專家表示，離開波灣的船舶使用多條路線，造成混亂，顯示交通尚未恢復到戰前船隻可免費通行中央航道的狀態。

全球航運權威媒體勞氏日報（Lloyd’s List）總編輯米德（Richard Meade）今天在簡報會中表示：「伊朗持續嚴格管控北側航道，據我們了解，僅給予特定許可並分批放行。」

伊朗方面今天警告，未經授權穿越荷莫茲海峽的船舶「將遭處置」。

米德指出：「依賴美國海軍監控下南側阿曼航道的非伊朗船舶，不應誤認已恢復正常。」

英國海軍23日發布聲明表示，歐洲掃雷艦已通過紅海（Red Sea），將前往荷莫茲海峽主通道，清除阻礙航行安全的水雷。

另外，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）指出，今天有一艘行經荷莫茲海峽的貨輪因「不明拋射物」而受損，幸無人員傷亡。

荷莫茲海峽 海峽 伊朗 以色列 美國

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