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阿曼揭荷莫茲海峽未來安排 不徵收通行費、正與伊朗討論服務「成本」
阿曼外交部長今天表示，關於荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的未來安排中將不會徵收通行費。與荷莫茲海峽相鄰的阿曼與伊朗日前表示，雙方正在討論服務「成本」。
法新社報導，阿曼外交部長阿布塞迪（Badr Albusaidi）今天在巴林首都麥納瑪舉行的波斯灣國家外長會議上表示：「關於該海峽的未來安排，並不包含徵收任何通行費。」
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也出席了這場會議，華府一再重申反對徵收任何通行費或其他費用。
伊朗與阿曼23日表示，兩國將著手研究荷莫茲海峽相關管理服務的成本問題，並強調它們對該航道擁有主權。
兩國在聯合聲明中強調「對各自領海享有主權權利」，但阿曼外交部長阿布塞迪在社群平台X表示，雙方均承諾確保船舶能夠「安全且免通行費通行」。
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