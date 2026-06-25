伊朗徵收海峽通行費 美國務卿盧比歐警告：恐引發其他國家仿效

美國國務卿盧比歐今天警告，伊朗向航經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）船隻徵收通行費的做法，恐引發其他國家仿效，蔓延至其他國際水道，帶來「全面混亂」的風險。

法新社報導，盧比歐（Marco Rubio）在巴林舉行的波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）會議上指出：「國際水道不屬於任何民族國家。這是當今世界的一項基本原則，如果沒有這項原則，世界將陷入全面混亂。」

盧比歐進一步說：「倘若我們接受，只因某條國際水道碰巧靠近你的領土，你就可以向使用它的船隻收費，那麼這種做法勢必迅速蔓延至世界各地。」

這是美國與伊朗簽署終結中東戰爭的諒解備忘錄以來，盧比歐首次出訪波斯灣地區。他表示，美國希望達成和平協議，但絕非「不惜任何代價」。

他指出：「雖然我們希望達成協議，但並非不惜任何代價。我們希望達成的是一項真正有效、可驗證且能確實落實的協議。」

盧比歐此行前往了遭重創的阿拉伯聯合大公國、科威特和巴林，他也做出保證，波斯灣國家的利益將會被納入考量。

他強調：「我們希望確保…這項協議中的任何安排，不會以任何方式損害我們在波斯灣地區合作夥伴的安全、穩定或繁榮。」