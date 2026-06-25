警告未授權穿越荷莫茲海峽 伊朗疾呼「不可接受且極其危險」船隻將遭處置

伊朗革命衛隊今天警告，相關船隻切勿在未經授權的情況下，穿越荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），並表示未遵守規定的船隻「將遭處置」。

荷莫茲海峽是全球能源運輸要道，在中東戰爭期間遭伊朗當局封鎖，華盛頓與德黑蘭之間進行的和平談判，對於荷莫茲海峽的未來安排仍僵持不下。

法新社報導，伊朗計畫徵收所謂的「海事服務費」而非通行費；美國則主張荷莫茲海峽是國際水道，不應收費。

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）指出：「穿越荷莫茲海峽唯一獲得授權的航線，是伊朗伊斯蘭共和國所宣布的航線。」

伊朗革命衛隊警告，任何船隻未經授權穿越都是「不可接受且極其危險」的行為。

他們還譴責「某些當局」所宣布的荷莫茲海峽新航線，但並未進一步說明。

荷莫茲海峽位於伊朗與波斯灣阿拉伯國家之間，是一條狹窄水道，全球約20%的原油和液化天然氣航經此水道，海峽最窄處寬僅約30公里。

目前伊朗唯一授權的航線，是沿著該國海岸延伸的一條通道。

德黑蘭與華府上週簽署一份諒解備忘錄，其中載明未來60天內，商船可免費穿越荷莫茲海峽。這份諒解備忘錄旨在終結中東戰爭。

在美伊持續協商的情況下，目前還不清楚該期限過後將採取何種安排。

與荷莫茲海峽相鄰的伊朗與阿曼23日宣布，他們將研究管理該海峽相關服務需收取的「成本性費用」。

本週訪問波斯灣鄰近國家的美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）強調，華府不會接受任何的通行費或其他費用。