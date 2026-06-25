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難敵川普施壓？共和黨2參議員撤回支持 限制對伊動武提案一夕翻盤

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普24日在華府國家廣場舉行的「偉大美國博覽會」（Great American State Fair）開幕式上發表演講。美聯社
美國總統川普24日在華府國家廣場舉行的「偉大美國博覽會」（Great American State Fair）開幕式上發表演講。美聯社

美國參議院23日通過決議，限制總統川普在未獲國會授權下對伊朗採取軍事行動的權力，4名共和黨參議員倒戈支持。不過其中2人隔天改變立場，等同撤回前一天對川普的象徵性譴責。

CNN報導，參院24日深夜表決前，川普曾對共和黨內支持伊朗相關「戰爭權力法」決議，以及缺席該次投票的參議員表達不滿，聲稱國會削弱他與伊朗談判的籌碼。

共和黨參議員保羅（Rand Paul）與卡西迪（Bill Cassidy）先前支持限制總統在伊朗問題上的戰爭權力，但這次改變立場；保羅投下「出席票」（present，不贊成也不反對，形同棄權），卡西迪則投票反對推進該決議。

共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）與穆考斯基（Lisa Murkowski）再次投下贊成票，民主黨參議員費特曼（John Fetterman）則再次投下反對票。最終表決結果為47票贊成、50票反對、1票出席。

川普在真實社群發文，對這次表決結果表示歡迎，並點名保羅與卡西迪改變立場，寫道：「這次投票讓伊朗知道了！」

川普24日與參議院共和黨團舉行午餐會，席間與卡西迪就美伊戰爭及投票限制總統戰爭權力一事大吵。知情人士說，川普也痛批穆考斯基並訓斥保羅。卡西迪在與川普交鋒時表示，在國會與民眾獲得更多衝突資訊前，將持續支持「戰爭權力法」相關措施。

不過，他稍晚在「X」發文表示，已接受副總統范斯與美國特使威科夫（Steve Witkoff）就伊朗問題所做的「完整簡報」，並感謝白宮迅速邀請他前往，回應他的許多關切。

保羅則在「X」表示，他對這場戰爭的看法並未改變，但川普要求他考量談判立場，因此決定投下出席票，讓總統有更多空間與籌碼推動持久和平談判。

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