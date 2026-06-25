波灣國家疑慮伊朗飛彈 魯比歐：美伊談判必維護盟友

美伊協商之際，波斯灣國家對伊朗飛彈計畫仍存疑慮，美國國務卿魯比歐今天承諾，華府與伊朗協商敲定長遠協議時，將會維護波灣國家的安全與利益。

波灣國家於美伊衝突期間，遭到伊朗飛彈與無人機攻擊，並因伊朗在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）實施封鎖，導致重要的石油和天然氣運輸一度中斷。

法新社報導，魯比歐（Marco Rubio）目前正在中東地區訪問，安撫波灣各國。

與此同時，美國總統川普（Donald Trump）在白宮會晤北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（MarkRutte）時表示，美國與伊朗談判「進展順利」。

魯比歐在造訪科威特時表示，在與伊朗協商長久解決方案的過程中，華府會和波灣各國「步調完全一致...並在每一項有關協議的決策上，會和盟友溝通。」

魯比歐今天已與科威特、阿拉伯聯合大公國的領袖會談，並預定明天在巴林（Bahrain）出席波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）會議。

美伊預計用60天時間研商長期方案，但對波灣國家有關伊朗飛彈計畫及中東地區代理勢力的長期發展深感疑慮，美方尚未正面回應。

不過，魯比歐今天強調，華府「絕不會有任何危及我們盟友安全的行為」。