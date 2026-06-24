傳卡達籌備荷莫茲相關會談 沙國擬辦與伊朗和解峰會

知情人士說，卡達總理今天前往阿曼，籌備討論荷莫茲海峽運作的會談；另外，沙烏地阿拉伯預計舉行伊朗與波斯灣國家和解的峰會。兩者均獨立於美國與伊朗之間的談判。

一名知情外交官告訴法新社，卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）今天前往阿曼首都馬斯開特（Muscat），「為伊朗、波斯灣國家、伊拉克就荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）運作問題的會談做準備」。

他並稱，相關討論與美伊談判是分開進行的。

與此同時，也有外交官透露，沙烏地首都利雅德（Riyadh）預計召開一場高峰會，目的是在中東戰爭過後，修補波斯灣國家及伊朗之間，可能還有跟其他區域鄰國之間的關係。

但他並未透露日期。

這名外交官補充道，此會談將獨立於美伊之間持續進行的談判。