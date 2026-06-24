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川普：伊朗已通知美國 承諾不向通行荷莫茲海峽船隻收費
美國總統川普今天表示，伊朗已向美方保證，不會向通行荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻收取任何費用。各方目前正持續協商，尋求為終結中東戰爭達成持久性方案。
法新社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「伊朗已通知美國…伊朗不會向通行荷莫茲海峽的船舶徵收『任何通行費、保險費或任何其他形式的費用』。」
不過他並未說明，這項保證是否會在目前為期60天的談判期間結束後繼續有效。
德黑蘭當局此前曾多次表示，計劃向通過荷莫茲海峽的船隻收取所謂的海事服務費，但遭美國強烈反對。
伊朗與阿曼昨天表示，他們正著手研擬荷莫茲海峽的管理服務費，並聲稱擁有航道主權。
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