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美伊協議關鍵之一！國際原子能總署IAEA：將派員檢查伊朗核濃縮設施

中央社／ 東京24日綜合外電報導
國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西。 歐新社
國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西。 歐新社

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西今天表示，將派遣人員前往伊朗核濃縮設施進行檢查。這是美國與伊朗為了終結中東衝突所達成初步協議的關鍵內容之一。

美聯社報導，葛羅西（Rafael Mariano Grossi）這番話，是國際原子能總署迄今最堅定的表態。外界普遍認為在確認伊朗核設施庫存狀態方面，IAEA扮演重要的角色。

自以色列2025年對伊朗發動為期12天的戰爭以來，德黑蘭當局一直禁止IAEA人員進入核濃縮設施。

外界相信，伊朗在這些設施儲存足以製造多達10枚核武的高濃縮鈾，一旦決定發展核武即可迅速投入生產。

伊朗長久以來堅稱其核計畫為和平用途，但也是全球唯一未擁有核武計畫、卻將鈾濃縮至純度60%的國家。

葛羅西在曾遭海嘯重創的福島第一核電廠舉行的記者會上表示：「我理解政治性發言，那是現實的一部分；但我希望提醒大家並強調，雙方總統已簽署一份諒解備忘錄。」

他指出，該協議「明確指出，所有涉及核材料設施的核活動，都將接受IAEA監督，白紙黑字寫得很清楚」。

葛羅西還說：「顯然，為了做到這一點，我們必須進行檢查。不論是在後天、1週後或10天後進行，時間固然重要，但並非最關鍵。這件事一定會發生。」

這些檢查行動是美伊協議重要的一環。根據協議，伊朗必須將其高濃縮鈾庫存稀釋至較低濃度。

伊朗 中東 美國 核武

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