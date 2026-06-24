魯比歐走訪遭襲嚴重3個波斯灣國家 將與盟邦討論美伊備忘錄

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）開始走訪在中東戰爭期間受伊朗襲擊最嚴重的幾個波斯灣國家，今天與阿拉伯聯合大公國元首穆罕默德親王（Mohamed bin Zayed）會面。

法新社報導，魯比歐昨天深夜抵達阿布達比，預計與穆罕默德親王結束閉門會談後，將再依序造訪科威特及巴林，並出席明天在巴林舉行的波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）會議。

這3個國家在戰爭期間遭受數以千計的伊朗無人機及飛彈攻擊，魯比歐此行被認為是在表達聲援之意。

魯比歐昨天表示，他計劃與波灣領袖討論美國與伊朗之間的諒解備忘錄。該備忘錄並未處理到伊朗的飛彈計畫及其代理人，而這兩項都是波灣國家長期關切的議題。

魯比歐並強調，任何國家都不被允許對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）徵收通行費。荷莫茲海峽是波斯灣石油與天然氣的出口要道，與海峽相鄰的阿曼與伊朗之前表示考慮收取「費用」。

魯比歐在抵達阿聯首都後說道：「那是一條國際水道，任何國家都不被允許在國際水道上徵收通行費或費用，這是現行的國際法。」

這是美伊上週簽署備忘錄以來，首度有美國高官訪問中東。美國正試圖安撫其富裕的波灣盟友，因專家表示，該備忘錄未達到他們的預期。

波斯灣地區能源豐富，並設有多處美軍基地，在2月28日美國聯手以色列空襲伊朗引爆戰端後，成為伊朗報復性攻擊的目標。

阿聯遭受超過2800枚飛彈與無人機襲擊，數量高於區域內其他國家。科威特和巴林以其國土規模來看，也遭遇嚴重打擊。

戰爭期間，阿聯深化與美國的同盟關係，並多次表示必須正視伊朗的飛彈計畫及代理人問題。

波灣地區的領袖長期與美國總統川普（DonaldTrump）保持密切關係，並承諾會對美國經濟投資數以十億計美元。但專家表示，美國在伊朗攻擊期間讓他們暴露於高度風險之中，他們已對這個不可靠的夥伴提高警覺。