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汽油價格降太慢 川普怒下令調查大型石油公司

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
美國總統川普。 路透
美國總統川普。 路透

美國總統川普今天表示，他已下令對大型石油公司展開調查，原因是美國汽油價格居高不下；與此同時，川普正因中東戰爭對美國經濟造成衝擊而飽受批評。

法新社報導，美國與以色列2月底聯手對德黑蘭發動空襲後，伊朗以封鎖至關重要的荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）做為回應，導致全球石油價格飆升。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「儘管原油價格大幅下跌，大型石油公司卻未相應調降汽油零售價格。」

川普還說：「原油價格跌得飛快！換句話說，消費者正在被『敲竹槓』。」

在美國，汽油價格是一項高度政治化議題，因為化石燃料動力汽車仍是許多民眾的主要交通工具。

隨著11月美國期中選舉逼近，川普因中東戰事引發油價波動及其對民生的影響，持續面臨外界批評。

川普多次預測戰爭結束後，油價將「如石頭落下般驟降」，但經濟學家認為，油價可能需要數月時間才能回到戰前水準。

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