以黎官員華府會談 商討以色列軍方撤離與試點部署安排

以色列與黎巴嫩官員表示，雙方正在討論一項獲美國支持的提案，包括以軍將把在與真主黨（Hezbollah）戰爭期間占領的部分黎南領土移交給黎巴嫩軍隊。

路透社報導，以色列官員指出，參與相關計畫的黎巴嫩軍人將接受美國培訓與背景審查，以確保他們與伊朗支持的真主黨沒有關聯；同時，以色列仍將在邊境緩衝區維持軍事部署，以確保邊境安全。

黎巴嫩和以色列官員正在華府舉行的新一輪會談中，討論這項擬議的「試點計畫」。

對於以色列官員的說法，一名黎巴嫩資深安全官員表示，雙方正在華府進行討論，明天將舉行更具體的軍事層級會談，包括試點區域相關安排。

這名官員表示，討論重點將聚焦以軍撤離時間表，他還說，任何具體方案都要等到25日會談結束後才會明朗。

美國與以色列2月底聯手空襲伊朗並擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）後，黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織「真主黨」為聲援德黑蘭當局向以色列發射飛彈與無人機，導致黎巴嫩全面捲入這場中東戰事。

自停火協議21日生效以來，雙方大致維持平靜，但以軍仍持續部署在黎南緩衝區內，以防以色列北部社區遭受攻擊。

伊朗與美國上週簽署臨時協議，要求雙方及在戰事中的盟友立即且永久終止所有戰線的軍事行動，包括黎巴嫩戰線，並確保黎巴嫩的「領土完整與主權」。