美民調：1/4視對伊戰爭值得 逾6成憂和平難長久

路透社與益普索（Reuters/Ipsos）民調顯示，僅1/4美國民眾認為總統川普（Donald Trump）在伊朗戰爭付出的代價有其價值，多數人則擔心美國與伊朗達成的停火協議難以長久。

這項為期5天、於昨天結束的調查也顯示，這場戰爭重壓川普人氣，施政滿意度降至34%，跌回今年4月創下的第2任期最低水準。

根據民調，僅23%受訪者認為，美國目前對伊朗的處境優於戰前，這當中只有半數的共和黨人表示認同；35%認為美國目前對伊朗的處境比戰前更弱；其餘回答不確定或認為美國現在處境與戰前差不多。

川普與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）本月17日簽署一項初步協議，同意重新開放因衝突而停滯的石油與天然氣運輸通道荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），同時放寬以美國為首、意在對伊朗經濟施壓的作為。

儘管這項協議促使國際原油價格迅速下跌，但對大多數美國民眾來說，汽油價格仍遠高於戰前水準。美國與以色列2月28日聯手攻擊伊朗後，伊朗發動報復性打擊，導致全球約1/5石油貿易中斷，並損及美國區域盟友的能源設施。

● 半數美民眾認得不償失

根據路透社與益普索的調查，僅24%的美國受訪者認為對伊朗的戰爭值得付出這些代價，半數受訪者認為得不償失，其餘則表示不確定。

約63%的美國受訪者認為川普簽署的協議難以帶來兩國之間持久的和平；約半數共和黨人以及8成民主黨人表示此協議達成和平的可能性不高；僅18%的美國人認為能帶來持久和平；若依政黨傾向來看，民主黨人僅10%持此樂觀看法，共和黨人也僅占34%。

川普的政治形象，長久建立在他善於談判的房地產商兼實境秀明星背景之上。2024年大選選前，代表共和黨的他承諾壓低通貨膨脹，並矢言避免讓美國捲入代價高昂的海外戰事，引發選民共鳴，進而贏得大選。

川普在「生活成本」議題上的施政滿意度僅22%，不僅逼近他總統任期最低點，也低於前朝民主黨總統拜登（Joe Biden）卸任時的滿意度。

● 民調重挫恐衝擊期中選舉

川普展開第2個總統任期時的施政滿意度為47%，但隨著通膨居高不下，以及他強硬遣返非法移民引發的爭議，包括與支持移民的示威人士爆發的致命衝突，都導致他支持度受挫。

他的人氣下跌恐影響他共和黨盟友在11月3日期中選舉力保國會多數席次的努力。調查顯示，若今天舉行選舉，只有17%的無黨籍登記選民表示會投票給自己選區的共和黨候選人，34%則表示會支持民主黨候選人。

最新的路透社與益普索調查顯示，僅37%的美國民眾認同川普在移民議題上的表現，創下任內新低，較前一次調查的40%再下滑。

這項最新調查共蒐集全美1262名美國成年人意見，結果的誤差範圍為正負3個百分點。