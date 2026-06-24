美國會兩院首通過共同決議案 限制川普對伊朗動武

美國聯邦參議院23日通過已在聯邦眾議院過關的共同決議案（concurrent resolution），限制美國總統川普的戰爭權力，要求川普政府結束美軍在伊朗的軍事行動。這是美國國會首次在兩院通過共同決議案。

美國參議院23日以50票對48票通過共同決議案，要求川普政府必須獲得國會明確授權，否則應讓美軍退出對伊朗的軍事行動；該決議先前已獲眾議院通過，雖不具法律拘束力，卻是美國國會兩院首次通過共同決議案。

除了參議員費特曼（John Fetterman）外，幾乎所有民主黨參議員都投下贊成票。

此外，共和黨參議員卡西迪（Bill Cassidy）、柯林斯（Susan Collins）、穆考斯基（Lisa Murkowski）及保羅（Rand Paul）也投下同意票；另有2名共和黨參議員缺席投票。

不只有共和黨參議員跑票，眾院日前表決共同決議案時，也有4位共和黨籍眾議員分別是：眾議員馬西（Thomas Massie）、費茨派垂克（Brian Fitzpatrick）、巴瑞特（Tom Barrett）和戴維森（Warren Davidson）。

共和黨參眾議員皆有人跑票，不支持川普政府繼續對伊朗動武，顯示共和黨內部對川普的決策出現雜音。

不過，該共同決議案（concurrent resolution）雖然經參眾兩院通過，但由於不需要總統簽署，其法律效力備受挑戰，也被認為不具有法律拘束力。