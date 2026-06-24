伊朗還能在荷莫茲收通行費嗎？魯比歐：任何國家都不得在國際水道收錢

美國國務卿魯比歐23日表示，包括伊朗在內，任何國家都不得在荷莫茲海峽向船舶收取通行費。他也試圖向美國在波斯灣地區的盟友保證，華府將在與德黑蘭的和平談判中採取強硬立場。

衛報報導，魯比歐預定23日和24日會晤波斯灣盟邦，向他們保證美國仍致力維護區域安全，而上周與伊朗達成的60天停火協議不會助長德黑蘭勢力。魯比歐23日抵達阿布達比時表示，美國將確保荷莫茲海峽航行自由，不會允許任何國家在當地收取通行費；伊朗則主張自己有此權利。

魯比歐說：「這是一條國際水道，任何國家都不得在國際水道收取通行費或其他費用。這是現行國際法的規定。全世界的國際水道都是如此，我們也預期荷莫茲海峽會是如此。」

美國與伊朗簽署的停火協議規定，荷莫茲海峽有60天免收通行費的過渡期。之後，伊朗與阿曼將與其他波斯灣沿岸國家討論「荷莫茲海峽未來管理與海事服務安排」，並依據適用的國際法及海峽沿岸國家的主權權利進行協商。部分觀察人士認為，這段文字並未明確禁止伊朗未來向通過荷莫茲海峽的船舶收取費用或提供相關服務。魯比歐則表示，他相信伊朗將接受免收通行費的安排。

魯比歐22日表示：「我不認為我們需要在這件事上說服任何人。我認為本區域所有國家都會同意我們的看法。」

荷莫茲海峽通行費只是美伊初步和平協議中眾多潛在爭議之一。魯比歐23日也提到，以色列與黎巴嫩真主黨的衝突可能成為破壞協議的因素之一。他表示，伊朗代理人勢力也必須遵守停火協議，但相關問題將留待「談判適當時機」處理。