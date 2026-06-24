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象徵性打臉川普！4共和黨議員倒戈 美參院50-48通過限制對伊朗動武

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普23日在馬里蘭州安德魯斯聯合基地步下空軍一號。路透
美國總統川普23日在馬里蘭州安德魯斯聯合基地步下空軍一號。路透

美國總統川普伊朗簽署初步和平協議一周後，參議院23日通過決議，限制川普在未獲國會授權下對伊朗採取軍事行動的權力。4名共和黨參議員倒戈支持，被視為對川普的強烈譴責。

《華爾街日報》報導，參議院當日下午以50票對48票通過這項決議，要求總統除非獲得國會明確授權，否則應讓美軍退出對伊朗的敵對行動；但若為保護美國、盟友或夥伴免於「迫在眉睫的攻擊」，則不在此限。該決議先前已獲眾議院通過，雖不具法律拘束力，卻是國會兩院首次通過相同措施，限制川普對伊朗發動戰爭的權力。

除了參議員費特曼（John Fetterman）外，幾乎所有民主黨參議員都投下贊成票。卡西迪（Bill Cassidy）、柯林斯（Susan Collins）、穆考斯基（Lisa Murkowski）及保羅（Rand Paul）4名共和黨參議員倒戈支持，另有2名共和黨參議員缺席投票。

參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，這場戰爭「將被寫入史冊，成為美國乃至任何國家有史以來最嚴重的外交政策錯誤之一」。

參議院外交委員會主席里契（Jim Risch）則敦促同僚投下反對票，認為川普不會理會這項決議，但伊朗會。他警告：「如果這項決議通過，伊朗人將直接起身離開談判桌。他們會說，一切都結束了。」

本月通過參、眾兩院的決議屬於「共同決議案」（concurrent resolution），不會送交總統簽署或否決。國際危機組織（International Crisis Group）美國計畫資深顧問芬努凱恩（Brian Finucane）表示，多數法律學者認為，根據美國最高法院1980年代的一項判決，這類共同決議案不具法律拘束力，因為法院認定其屬於違憲的立法否決權，但通過本身仍具重要意義。

芬努凱恩表示：「即使本身不具拘束力，共同決議案仍具有法律效果，代表國會對戰爭權力分配的看法，也表明總統無權進行這場戰爭。」

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