伊朗阿曼研議荷莫茲海峽服務費 美反對國際水域收費

伊朗與阿曼宣布，兩國將著手研究重要航道荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的管理服務費。不過，美國國務卿盧比歐強調，荷莫茲海峽是國際水道，「任何國家都不被允許在國際水道上徵收通行費或費用」。

盧比歐（Marco Rubio）今天起至25日訪問阿拉伯聯合大公國（UAE，阿聯）、科威特及巴林等3個波斯灣國家。他今天抵達阿聯後短暫接受媒體聯訪，被問及荷莫茲海峽自由通行的議題時表示，那是一條國際水道，「任何國家都不被允許在國際水道上徵收通行費或費用，這是現行的國際法」。

他認為，在這方面，美方不需要去說服其他區域內的國家，「我想這個區域的所有國家都會同意我們的看法」。

美國與伊朗日前簽署結束中東戰爭的備忘錄，雙方已展開後續談判。這是美國與以色列於2月28日對伊朗發動戰爭以來，盧比歐首度訪問中東地區。

美國國務院指出，盧比歐將針對「與伊朗簽署的諒解備忘錄、確保船隻能夠全面且自由安全通過荷莫茲海峽的相關努力，以及區域和平與穩定的重要性」等議題進行討論。

國務院表示，盧比歐訪問巴林期間，也將與波斯灣合作理事會（GCC）會晤，討論該地區的共同優先事項。

根據美伊簽署的終戰備忘錄，伊朗將盡最大努力確保商船在60天內免費且安全往返於波斯灣（PersianGulf）與阿曼海（Sea of Oman）；此外，與荷莫茲海峽相鄰的伊朗與阿曼將連同波斯灣其他國家，討論有關海峽「未來的管理與海事服務」事宜。

外媒稍早報導，伊朗與阿曼今天表示，兩國將著手研究荷莫茲海峽的管理服務費，並強調他們對該航道擁有主權。

伊朗上週已表示，將就通過海峽徵收所謂的海事服務費，相關費用會在免收費60天期限結束後開始實施。

美國總統川普（Donald Trump）20日也說，在停火期間的60天內，荷莫茲海峽將免收通行費，60天期滿後也不會徵收通行費，除非是在未能達成最終協議的情況下，該費用將由美國徵收，以作為補償。