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美伊達成協議 國際海事組織將撤離滯留波灣船員

中央社／ 倫敦23日綜合外電報導
國際海事組織秘書長杜明奎（Arsenio Dominguez）。 法新社
國際海事組織秘書長杜明奎（Arsenio Dominguez）。 法新社

聯合國機構國際海事組織（International Maritime Organization）今天表示，美國伊朗達成結束中東戰爭的協議後，國際海事組織將開始撤離滯留於波斯灣的1萬1000多名船員。

法新社報導，國際海事組織秘書長杜明奎（Arsenio Dominguez）發表聲明指出：「這項大規模行動將與伊朗、阿曼、區域內所有沿海國家、美國和航運業緊密合作執行。」

他補充說：「我們已經取得必要的安全保證，並徹底確認安全航行的條件，以支援這些行動。」

自從伊朗與美國上週達成結束戰爭的協議，將重新開放這條至關重要的航運路線後，航運交通量已有所回升。

根據國際海事組織提供的阿曼航海通告，船隻可依疏散計畫使用兩條穿越海峽的臨時航道，相關單位將個別聯繫船隻，以提供進一步指示。

國際海事組織表示，將每日發布報告，說明安全駛離此區域的船隻數量。

美國與以色列2月28日發動空襲引發戰爭後，伊朗部隊實際上封鎖了荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。在戰爭期間，封鎖荷莫茲海峽導致全球石油價格上漲，並切斷能源以及包括肥料等重要商品的運輸。

根據能源市場情報公司Kpler的數據，22日至少有36艘運輸大宗商品的船舶通過荷莫茲海峽，通行量創下自戰爭開打以來紀錄新高。

伊朗 阿曼 波斯灣 以色列 美國

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