伊朗售油 美給60天許可

國際油價23日持續走低，布蘭特油價在每桶80美元大關之下波動，因美伊和平談判取得初步進展，美國發出為期60天的許可證，允許伊朗在國際市場出售石油，促使油價加速下跌。

布蘭特原油8月期貨23日在紐約早盤跌約1%，報每桶77.13美元，前一天收盤重挫3.3%，從82.3美元跌到77.9美元。西德州中級原油8月期貨這兩天也呈現類似走勢。

美國22日發出一項為期60天的許可證，部分伊朗原油及石油產品獲准出口，這紙最新豁免令幾乎允許任何買家購買伊朗石油，且可用美元結算，代表伊朗的銀行可直接從海外收取款項，伊朗政府更易將石油收入匯回國內，這對急需外匯的德黑蘭而言是一大利多。美方表示，此舉是基於瑞士談判中出現的「建設性進展」。

美國總統川普23日在Truth Social上發文表示，關於核子問題，伊朗已「完全、徹底地同意，未來很長一段期間內（無限期！！！）接受最高等級的檢查，這將確保『核誠信』，如果他們不同意，就不會有進一步的談判。」