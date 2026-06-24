海峽解鎖 中油油輪駛離荷莫茲下月返台

路透報導，船舶追蹤資料顯示，兩艘先前受困的超級油輪廿三日通過荷莫茲海峽，其中一艘是台灣中油承租的超大型油輪。

報導引述航運追蹤機構Kpler資料指出，台灣中油承租的超大型原油輪杜拜能源號（Dubai Energy），載著二百萬桶阿布達比及沙烏地阿拉伯原油，已駛離荷莫茲海峽航向高雄。

中央社報導，中油表示，因戰火滯留三個月的杜拜能源號已順利通過荷莫茲海峽航向台灣，預計七月中旬抵台，將視產銷調度情況，分別在大林煉油廠與桃園煉油廠卸收。油輪所載原油於美伊戰爭前即已完成裝船，原計畫於三月上旬通過荷莫茲海峽，但受海峽封鎖影響未能依原規畫通行。

另一艘駛離海峽的超大型油輪是由南韓煉油商承租，船上載著二百萬桶沙烏地原油。

此外，近幾周已有七艘與卡達相關的空載液化天然氣運輸船進入波斯灣，這是波斯灣天然氣運輸可能開始恢復的初步跡象。與伊朗有關的油輪也持續通過這條重要航道，而且隨著美國與伊朗推進談判，廿二日船舶通行量有所增加。

金融時報報導，目前荷莫茲海峽附近集結逾四百多艘大型油輪，部分船東和營運商正等待美國和伊朗敲定談判細節，讓海峽全面重新開放。

儘管美伊已簽署和平協議架構，但出於安全顧慮、水雷清理及伊朗嚴格控管，荷莫茲航運恢復速度依舊緩慢。金融時報分析歐洲太空總署衛星資料後發現，目前有四四一艘大型油輪聚集在蘇哈爾和富查伊哈附近，這兩地是荷莫茲海峽主要港口。

多家航運公司表示，他們將船隻先集結，一旦海峽全面重啟就可通行。與四月美國開始封鎖荷莫茲海峽時相比，目前船隻集結數量已有明顯成長。

伊朗和美國廿二日結束在瑞士的談判，一名美國官員表示，會談內容包括「建立避免衝突機制」，確保荷莫茲維持完全暢通。

伊朗先前表示，荷莫茲有六十天免費期，之後可能會要求船隻以某種形式支付通行費。

伊朗首席談判代表卡利巴夫表示，伊朗已同意就荷莫茲海峽問題設立「電話熱線」，供美國及其他國家船舶通行時使用，以「化解任何誤會」，若有任何疑慮或問題，船隻即可連絡該中心。

卡利巴夫強調，未來荷莫茲海峽將「依照伊朗安排進行管理」，而且「永遠不會回到戰前狀態」。