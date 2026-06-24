聽新聞
0:00 / 0:00

海峽解鎖 中油油輪駛離荷莫茲下月返台

聯合報／ 國際中心／綜合報導

路透報導，船舶追蹤資料顯示，兩艘先前受困的超級油輪廿三日通過荷莫茲海峽，其中一艘是台灣中油承租的超大型油輪。

報導引述航運追蹤機構Kpler資料指出，台灣中油承租的超大型原油輪杜拜能源號（Dubai Energy），載著二百萬桶阿布達比及沙烏地阿拉伯原油，已駛離荷莫茲海峽航向高雄。

中央社報導，中油表示，因戰火滯留三個月的杜拜能源號已順利通過荷莫茲海峽航向台灣，預計七月中旬抵台，將視產銷調度情況，分別在大林煉油廠與桃園煉油廠卸收。油輪所載原油於美伊戰爭前即已完成裝船，原計畫於三月上旬通過荷莫茲海峽，但受海峽封鎖影響未能依原規畫通行。

另一艘駛離海峽的超大型油輪是由南韓煉油商承租，船上載著二百萬桶沙烏地原油。

此外，近幾周已有七艘與卡達相關的空載液化天然氣運輸船進入波斯灣，這是波斯灣天然氣運輸可能開始恢復的初步跡象。與伊朗有關的油輪也持續通過這條重要航道，而且隨著美國與伊朗推進談判，廿二日船舶通行量有所增加。

金融時報報導，目前荷莫茲海峽附近集結逾四百多艘大型油輪，部分船東和營運商正等待美國和伊朗敲定談判細節，讓海峽全面重新開放。

儘管美伊已簽署和平協議架構，但出於安全顧慮、水雷清理及伊朗嚴格控管，荷莫茲航運恢復速度依舊緩慢。金融時報分析歐洲太空總署衛星資料後發現，目前有四四一艘大型油輪聚集在蘇哈爾和富查伊哈附近，這兩地是荷莫茲海峽主要港口。

多家航運公司表示，他們將船隻先集結，一旦海峽全面重啟就可通行。與四月美國開始封鎖荷莫茲海峽時相比，目前船隻集結數量已有明顯成長。

伊朗和美國廿二日結束在瑞士的談判，一名美國官員表示，會談內容包括「建立避免衝突機制」，確保荷莫茲維持完全暢通。

伊朗先前表示，荷莫茲有六十天免費期，之後可能會要求船隻以某種形式支付通行費。

伊朗首席談判代表卡利巴夫表示，伊朗已同意就荷莫茲海峽問題設立「電話熱線」，供美國及其他國家船舶通行時使用，以「化解任何誤會」，若有任何疑慮或問題，船隻即可連絡該中心。

卡利巴夫強調，未來荷莫茲海峽將「依照伊朗安排進行管理」，而且「永遠不會回到戰前狀態」。

以色列 伊朗 荷莫茲海峽

延伸閱讀

中油油輪駛離荷莫茲！載200萬桶原油返台 另一艘由南韓煉油商承租

美伊談判細節 荷莫茲海峽逾400船隻等待通行

伊朗再度封鎖荷莫茲海峽 通行船隻驟減至5艘

伊朗火速重啟哈格島 3天運油2000萬桶

相關新聞

美伊達成協議 國際海事組織將撤離滯留波灣船員

聯合國機構國際海事組織（International Maritime Organization）今天表示，美國與伊朗達成...

紐時新書「川普只關心晶片」

紐約時報記者史萬與哈柏曼廿三日出版新書「政權移轉：進入川普帝國總統任期（暫譯）」披露，科技富豪馬斯克去年在白宮舉行的科技企業執行長會議上，嚴重關切台灣主導晶片市場與大陸犯台，呼籲美國總統川普努力在衝突區以外生產晶片。

全球油價沒暴衝 分析師：中國是主因

ＣＮＮ報導，美伊磋商重新開放荷莫茲海峽恢復中東石油運輸之際，全球油價下一步可能取決於未坐上談判桌的中國大陸。分析師指出，伊朗戰爭三個多月期間，油價沒有進一步衝高失控，是因中國減少進口動用庫存，扮演平衡市場的「看不見的手」；未來若受困原油回流、供應轉向過剩，中國是否願意買油，也將成為市場關鍵。

沖繩戰役 高市追悼 遭反戰抗議

日本沖繩廿三日舉行儀式，追悼死傷慘重的二戰沖繩戰役八十一周年。日相高市早苗在追悼儀式表示「將持續努力營造和平與內心富饒的社會」，她致詞期間會場多次傳出抗議聲。

台海若有事 沖繩人憂再成前線

一九四五年的沖繩戰役導致沖繩居民近四分之一喪生，大量美軍至今仍駐防當地，不少沖繩民眾近年來也憂心自衛隊加強部署，唯恐台海一旦發生衝突沖繩可能再度變成前線。

美解禁伊朗石油60天 制裁根本轉變？

華爾街日報報導，美國與伊朗廿二日在瑞士結束談判後，美國財政部宣布即日起豁免伊朗石油禁令六十天，且允許伊朗以美元結算石油交易，甚至可出售給美國買家，效期至八月廿一日。此舉是美國數十年來首度解禁伊朗石油以美元交易，對戰後急需外匯的伊朗是一大利多，更象徵美國國會廿年來對伊朗制裁出現根本轉變。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。