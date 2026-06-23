川普堅稱伊朗同意核檢查 德黑蘭否認開始討論核計畫

美國總統川普今天堅稱，伊朗已經同意在未來長期接受核檢查，儘管伊朗表態予以否認。

路透社報導，川普在社群媒體發文表示：「伊朗已經完全且徹底同意在未來很長時間內（無限期!!!）接受最高等級核檢查。這將確保『核誠信』。如果他們不同意，就不會有進一步談判！」

伊朗則否認已經就其核計畫展開討論，或同意邀請國際原子能總署（International Atomic Energy Agency）核查人員重返國境。

川普同時表示，美國軍艦將留在荷莫茲海峽（Hormuz Strait），以備有必要時恢復封鎖伊朗港口，不過他說「目前極不可能」需要這麼做。他指出，昨天有1900萬桶石油經荷莫茲海峽運出。

根據初步和平協議下的首次會談，美國從昨天起對伊朗實施為期60天的制裁豁免。

川普今天還表示，美國財政部目前正釋出的資金會進入由美國控制的托管賬戶，專款專用於向美國購買糧食和醫療物資，包括玉米、小麥和大豆。

他寫道：「這些是伊朗迫切需要的東西。這是一場人道危機，我認為必須現在就提供幫助，以免為時已晚。」