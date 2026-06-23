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伊朗拒IAEA檢查遭轟炸核設施 稱自主決定解凍資產用途

中央社／ 德黑蘭23日綜合外電報導
圖為去年6月遭到美空軍「午夜重錘」轟炸後的伊朗境內的伊斯法罕核設施。 美聯社
圖為去年6月遭到美空軍「午夜重錘」轟炸後的伊朗境內的伊斯法罕核設施。 美聯社

伊朗今天表示，不會允許國際原子能總署（IAEA）人員進入去年在戰爭中遭美以轟炸的核設施進行檢查。另一方面，伊朗駐聯合國大使也否認美方說法，強調德黑蘭將自主決定如何運用其解凍資產。

法新社報導，伊朗外交部發言人貝卡伊（EsmaeilBaqaei）說：「我們尚未與國際原子能總署署長會晤，也未計劃讓該署檢查遭美以軍事行動破壞的核設施。」

美國副總統范斯（JD Vance）昨天表示，伊朗將允許國際原子能總署檢查人員重返境內，並稱這是「重大里程碑…也是邁向（伊朗）永久去核化的第一步」。

以色列與伊朗去年6月曾爆發為期12天的戰爭，美國隨後加入作戰，華府轟炸伊朗位在福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）與伊斯法罕（Isfahan）3地的核設施。

伊朗指出，納坦茲在最近與美以的戰事中再次遇襲，但以色列表示「未知悉有任何攻擊發生」。

伊朗迄今仍以安全為由，拒絕檢查人員進入前述核設施。

按照伊朗國會通過的法律，德黑蘭去年7月與國際原子能總署暫停合作，並批評該署未譴責美以攻勢。

伊朗與國際原子能總署去年9月就新合作框架達成協議後，德黑蘭同意恢復合作，但這份協議不適用前述遭轟炸核設施。

另一方面，伊朗駐聯合國大使巴赫芮尼（AliBahreini）告訴記者：「伊朗是唯一將決定如何運用其解凍資產的國家，因此我駁斥（華府）聲稱其他國家應對相關決策或程序具有影響力的說法。」

范斯先前表示，即便解凍伊朗遭凍結資產，這些資金也只能用於採購黃豆等美國產品，決不會流向資助恐怖主義。

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