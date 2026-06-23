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中油油輪駛離荷莫茲！載200萬桶原油返台 另一艘由南韓煉油商承租

中央社／ 新加坡23日綜合外電報導
路透社報導，船舶追蹤資料顯示，兩艘之前受困的超級油輪今天通過荷莫茲海峽。 示意圖／路透社資料照
路透社報導，船舶追蹤資料顯示，兩艘之前受困的超級油輪今天通過荷莫茲海峽。 示意圖／路透社資料照

路透社報導，船舶追蹤資料顯示，兩艘之前受困的超級油輪今天通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），據報其中一艘是台灣中油承租的超大型原油輪（VLCC）。

報導引述倫敦證券交易所集團（LSEG）及航運追蹤機構Kpler的資料指出，台灣中油承租的超大型原油輪杜拜能源號（Dubai Energy），載著200萬桶阿布達比及沙烏地阿拉伯的原油，已於夜間駛離荷莫茲海峽，目前正航向高雄。

中油未回應路透社的置評請求。

另一艘今天駛離海峽的超大型原油輪則是由南韓煉油商承租，船上載著200萬桶沙烏地原油。

此外，近幾周已有7艘與卡達相關的空載液化天然氣（LNG）運輸船進入波斯灣（Persian Gulf），這是波斯灣天然氣運輸可能開始恢復的初步跡象。

資料也顯示，與伊朗有關的油輪也持續通過這條重要航道，而且隨著美國與伊朗推進談判，昨天的船舶通行量有所增加。

以色列 伊朗 美國 荷莫茲海峽 中油

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