伊朗稱與美技術會談結束 將設核子與制裁等4工作小組

伊朗國營媒體今天報導，伊朗與美國在瑞士舉行的技術層級會談已結束，雙方將就核子與制裁等議題成立4個工作小組。

國營的伊朗通訊社（IRNA）引述副外交部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）指出，談判代表們「決定設立4個工作小組：解除制裁、核子事務、重建和經濟發展，以及監督與執行。」

美國副總統范斯（JD Vance）昨天表示，近日在瑞士召開的美伊談判為旨在結束衝突的最終協議打下「非常好的基礎」，且華府已暫停對伊朗石油實施制裁。

然而，儘管華府與德黑蘭已達成初步協議，伊朗核計畫及荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）等關鍵問題仍未獲解決。

美國總統川普（Donald Trump）要求無條件重新開放荷莫茲海峽，恢復船舶通行，但伊朗再次強烈反對。

德黑蘭今天表明，將持續掌控荷莫茲海峽。

伊朗國營媒體今天報導，伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）指出：「荷莫茲海峽再也不會回到戰前狀態，且將由伊朗按照國際法進行管理。」

不過，根據卡達和巴基斯坦調解人員，美伊兩國已同意建立溝通管道，「避免意外事件和誤判發生，確保商船安全通行」該航道。

伊朗國營媒體今天也報導，作為協議一部分，華府同意解凍伊朗120億美元的遭凍結資金，並暫時解除對伊朗的石油制裁。

美國財政部指出，這項決定涉及暫時對伊朗解除制裁，允許德黑蘭於8月21日前生產、銷售和運輸原油及相關產品。

不過范斯強調，目前尚未解凍伊朗遭凍結資產，即便解凍，也只能用於採購黃豆等美國產品，決不會流向資助恐怖主義。