短期難拆解？美解除伊朗石油銷售制裁60天 路透：逾40年體系盤根錯節

美國昨天宣布暫時解除伊朗石油銷售制裁60天，有望為德黑蘭帶進數十億美元收益，但要解除超過40年的制裁，無論在法律、政治還是商業層面上都充滿挑戰，恐耗時多年才能完成。

路透社報導，考量這套牽涉到美國法律、國際措施和民間部門風險疑慮的制裁體系本身的複雜性，當前美伊臨時協議是否真能持久地解伊朗經濟之圍，那才是關鍵所在。

自從1970年代末期以來，聯合國、美國和歐洲聯盟陸續針對伊朗核計畫、人權紀錄，以及其對中東地區武裝團體的支持，施加多項制裁和貿易禁令，並且凍結伊朗資產。

根據美伊上週簽署的14點備忘錄，華府將依據於60天內達成的最終協議敲定的時間表，開始廢除各類型制裁。這段期間經雙方同意後可以延長。

美國財政部昨天發布臨時一般許可，允許生產、交付和銷售伊朗原油、石化和石油產品，期限至8月21日。

若其他制裁最終解除，這將標誌著美國中東政策的重大轉向。華府中東政策聚焦遏制伊朗影響力，長年透過金融施壓削弱其神權政府。

但這有其難度，部分措施須由白宮行政命令撤銷，部分則須國會批准，並且需與聯合國以及施加自身制裁的其他國家密切協調。在制裁措施實施數十年後企業心存警惕，也可能削弱政策成效。

前總統小布希（George W. Bush）時期的反恐副國安顧問薩瑞特（Juan Zarate）表示：「你面對著盤根錯節的制裁網，不只是總統行政命令，也有國會立法的制裁。」

根據財政部數據，自從去年初以來，財政部外國資產管制辦公室（Office of Foreign Assets Control）已經對為數超過1000的個人、船隻和飛機實施制裁。

華博德律師事務所（Hughes Hubbard & Reed）合夥人、前美國制裁官員潘納（Jeremy Paner）認為，財政部外國資產管制辦公室至少需要一年才能將數以千計受制裁實體從制裁名單中移除。

總統川普可以廢止有關伊朗的行政命令，但包括哈瑪斯（Hamas）與真主黨（Hezbollah）在內的部分制裁係法規授權，須由國會修法或撤除。而這項臨時協議就連共和黨籍國會議員都已經提出公開批評。

據部分估算，昨天發布的兩個月許可將為伊朗帶來價值30億美元收益。

外交關係協會（Council on Foreign Relations）資深研究員費希曼（Edward Fishman）指出，若轉為常態，伊朗未來獲利上看「至少數百億美元」，不僅售油不必再折價，還能拓展至中國以外買家而增加出口。在國際制裁下，目前約90%伊朗原油賣到中國。

新的許可涵蓋範圍比3月發布的更大，不僅包括石油及其相關產品，還涉及石油貿易相關的銀行、保險與運輸等業務，有助德黑蘭更快取得相關收入。

銀行、石油公司和保險業者將面對持續修訂的法規、更嚴格的盡職調查，以及基於伊朗與中國、北韓和俄羅斯等國建立聯繫所引發的規避制裁風險。他們仍然受到英國、聯合國、歐盟及其他國家各自實施的制裁約束。

薩瑞特指出：「與伊朗或透過伊朗做生意的風險已經對市場造成沉重打擊，因此不能一夕間突然說『現在跟伊朗往來沒問題了』。」

風險顧問公司Obsidian Risk Advisors負責人艾瑞克森（Brett Erickson）認為，只要當前德黑蘭政府繼續掌權，為了規避法律和聲譽風險，企業可能仍會避免與伊朗合作。