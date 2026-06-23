快訊

孫協志憂心問「56會亡嗎」 命理師明確給答案

高雄男大生宿舍虐殺30隻倉鼠 「酒精點火、竹籤穿肚」惡劣行徑曝光

成大碩士捐肝救父經濟陷困境 企業家豪氣幫付35萬元醫療費

伊朗將設荷莫茲海峽熱線 稱航道將由德黑蘭管理

中央社／ 德黑蘭22日綜合外電報導

伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示，伊朗已同意就荷莫茲海峽問題設立「電話熱線」，供美國及其他國家船舶通行時使用，以「避免並化解任何誤會」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，卡利巴夫今天在結束瑞士談判返國途中接受伊朗國營媒體訪問。他表示，伊朗與美國已「就建立協調機制達成共識，包括設立電話熱線及聯絡中心」，若有任何疑慮或問題，船隻即可連絡該中心。

卡利巴夫強調，未來荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）將「依照伊朗安排進行管理」，而且「永遠不會回到戰前狀態」。

他還承諾，伊朗將「精準執行國際法」，迅速處理任何問題或誤解。

「當然，如同黎巴嫩或其他地區可能出現問題，荷莫茲海峽也可能發生狀況。正如各位所見，在某些夜晚甚至曾爆發衝突。」

他指出，設立熱線有助確保「最高程度的航行安全與船舶通行效率」。

被問及熱線的具體用途時，卡利巴夫回應，「如果美國方面對任何事情有意見，或有任何船隻需要釐清航線或其他事項，都可以撥打這支電話。」

此外，卡利巴夫聲稱，在瑞士談判期間，伊朗已敲定取得120億美元遭凍結資金的安排以及解除石油制裁相關細節。

另據法新社報導，美國副總統范斯（JD Vance）今天稍早表示，美伊舉行瑞士首輪會談後，德黑蘭已同意邀請國際原子能總署（IAEA）檢查員再次入境。

根據協議內容，伊朗也將從華府獲得部分制裁緩解，部分遭凍結資產也將被解凍。

荷莫茲海峽 以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

伊朗宣布再封海峽 恐衝擊通行量復甦 川普：不排除接管荷莫茲

伊朗稱與美方首輪會談曾提及核議題 但尚未展開談判

爆料機密信揭高層內鬥 伊朗前談判代表恐遭起訴撤職

川普社群揚言威脅 美伊瑞士會談首日陷僵局

相關新聞

美伊談判細節 荷莫茲海峽逾400船隻等待通行

「金融時報」報導，目前荷莫茲海峽（Hormuz Strait）附近集結逾400多艘大型油輪，船東和營運商正等待美國和伊朗...

美國正式解禁伊朗石油60天！允許美元交易 3地被排除許可

華爾街日報報導，美國與伊朗22日在瑞士結束首輪談判後，美國財政部宣布，即日起豁免伊朗石油禁令60天，且允許伊朗以美元結算石油交易，甚至可出售給美國買家，效期至8月21日。此舉是美國數十年來首度解禁伊朗石油以美元交易，對戰後急需外匯的德黑蘭是一大利多，更象徵美國國會20年來對伊朗制裁出現根本轉變。

首輪和談 美暫解經濟封鎖 伊朗接受核查訪

美伊廿二日在瑞士布爾根施托克度假村完成旨在為雙方持久和平鋪路的首輪談判「琉森湖峰會」，本周將繼續在該度假村進行技術層級會談。領銜美方代表團的副總統范斯同日說，這次談判為美伊達成最終協議奠定良好基礎，取得許多很好的進展。

美失分伊朗得利 波灣國家另尋出路

紐約時報報導，美以二月底聯手對伊朗開戰，宣稱要改造中東、終結伊朗核威脅；然而，歷經約一百天戰爭後，美伊雖達成措辭模糊的停戰諒解備忘錄，分析人士質疑，這場戰爭幾乎未真正改變區域局勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。