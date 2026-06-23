伊朗將設荷莫茲海峽熱線 稱航道將由德黑蘭管理

伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示，伊朗已同意就荷莫茲海峽問題設立「電話熱線」，供美國及其他國家船舶通行時使用，以「避免並化解任何誤會」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，卡利巴夫今天在結束瑞士談判返國途中接受伊朗國營媒體訪問。他表示，伊朗與美國已「就建立協調機制達成共識，包括設立電話熱線及聯絡中心」，若有任何疑慮或問題，船隻即可連絡該中心。

卡利巴夫強調，未來荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）將「依照伊朗安排進行管理」，而且「永遠不會回到戰前狀態」。

他還承諾，伊朗將「精準執行國際法」，迅速處理任何問題或誤解。

「當然，如同黎巴嫩或其他地區可能出現問題，荷莫茲海峽也可能發生狀況。正如各位所見，在某些夜晚甚至曾爆發衝突。」

他指出，設立熱線有助確保「最高程度的航行安全與船舶通行效率」。

被問及熱線的具體用途時，卡利巴夫回應，「如果美國方面對任何事情有意見，或有任何船隻需要釐清航線或其他事項，都可以撥打這支電話。」

此外，卡利巴夫聲稱，在瑞士談判期間，伊朗已敲定取得120億美元遭凍結資金的安排以及解除石油制裁相關細節。

另據法新社報導，美國副總統范斯（JD Vance）今天稍早表示，美伊舉行瑞士首輪會談後，德黑蘭已同意邀請國際原子能總署（IAEA）檢查員再次入境。

根據協議內容，伊朗也將從華府獲得部分制裁緩解，部分遭凍結資產也將被解凍。