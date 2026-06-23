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美伊談判細節 荷莫茲海峽逾400船隻等待通行
「金融時報」報導，目前荷莫茲海峽（Hormuz Strait）附近集結逾400多艘大型油輪，船東和營運商正等待美國和伊朗細節談判確定、海峽全面重新開放。
儘管美伊已簽署最終協議架構，但出於安全顧慮、水雷清理及伊朗的嚴格控管，荷莫茲航運恢復速度依舊緩慢，但許多油輪業者不願就此移開船隻，寧可原地等待美伊進一步具體結果。
英國「金融時報」（The Financial Times）分析歐洲太空總署的衛星資料後發現，目前有441艘大型油輪聚集在蘇哈爾（Sohar）和富查伊哈（Fujairah）附近，這兩地是荷莫茲海峽的主要港口。
雷達衛星「哨兵1號」（Sentinel-1）於格林威治標準時間21日14時15分許飛越海峽上空，觀測到上述情況。
多家航運公司表示，他們將船隻先集結到靠近海灣的位置，一旦海峽全面重啟就可通行。
與4月美國開始封鎖荷莫茲海峽時相比，目前有400多艘船集結，數量已有明顯成長。
伊朗和美國21日在瑞士舉行細節談判，直到22日凌晨。一名美國官員表示，會談內容包括「建立避免衝突機制」，以確保荷莫茲維持完全暢通。
過去一週，荷莫茲航運有激增現象，顯示船舶營運商的信心逐漸增強，甚至在協議細節確定之前，他們也願意承擔這風險過高的航程。
伊朗先前表示，荷莫茲有60天免費期，之後可能會要求船隻以某種形式支付通行費。
今天上午，有4艘卡達的液化天然氣船駛過荷莫茲海峽，這是自2月28日美伊戰爭爆發以來，所通過的天然氣船數量最多的一次。
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