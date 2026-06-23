數十年最大鬆綁 美暫允伊朗賣石油且用美元結算

美國財政部暫停制裁兩個月，允許伊朗以美元出售石油，形同數十年來首度同意伊朗的銀行可直接收取石油銷售的美元款項，也暫時讓伊朗「影子油輪船隊」合法化。

與此同時，赴瑞士與伊朗談判的美國副總統范斯（JD Vance）表示，伊朗已同意國際原子能總署（IAEA）稽核查人員重返伊朗，但伊朗對此並未證實；伊朗國營媒體還引述官員說法，稱德黑蘭還沒就核子計畫進行談判。

華爾街日報指出，美國財政部今天宣布暫時解除針對伊朗的石油制裁，將允許伊朗生產、銷售並運送原油及相關產品至8月21日為止。美方並表示美伊雙方同時也就重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）、處理伊朗核計畫及進一步擴大解除制裁範圍等持續談判。

在這場戰爭爆發前，伊朗石油出口一直是美國所主導的國際經濟制裁核心目標，意在施壓伊朗政權放棄濃縮鈾且無法製造核武。當戰火升溫且伊朗用封鎖荷莫茲海峽反制時，美國進而在5月對伊朗港口實施封鎖，試圖藉此逼迫對方妥協。

但在美伊上週達成的諒解備忘錄裡，美國解除對伊朗的港口封鎖、同意讓伊朗出售石油並取得相關收入。美國財政部今天正式發布的豁免措施還進一步規定，伊朗可用美元結算，代表伊朗的銀行可直接從海外收取款項，伊朗政府更易將石油收入匯回國內，這對急需外匯的德黑蘭而言是一大利多。

這項豁免的範圍也超越美國財政部今年3月發布的臨時措施；當時美國只允許伊朗出售已在海上的石油，但未鬆手讓伊朗用美元交易。

華爾街日報認為，今天的豁免讓伊朗數十年所遭受的嚴厲制裁暫時解套。多年以來西方的制裁迫使德黑蘭只能倚靠由老舊油輪組成的「影子船隊」秘密網絡出口原油，其中大部分都流向由中國的煉油廠。

曾於美國財政部負責制裁政策高級官員的馬勒基（Miad Maleki）表示，這次的豁免還將讓包括伊朗中央銀行在內的伊朗實體得以免受針對恐怖活動的制裁，而不只是與伊朗核計畫有關的限制。

目前任職捍衛民主基金會（Foundation for Defense ofDemocracies）的馬勒基說：「這代表美國過去20年來建立的伊朗制裁架構出現根本性改變。」

伊朗石油出口商公會發言人侯西尼（HamidHosseini）表示，美國公布豁免措施後，歐洲交易商已主動來接洽，希望購買伊朗原油，但目前尚無美國公司與他們聯繫。