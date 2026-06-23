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美國正式解禁伊朗石油60天！允許美元交易 3地被排除許可

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普22日在白宮橢圓辦公室。路透
美國總統川普22日在白宮橢圓辦公室。路透

華爾街日報報導，美國伊朗22日在瑞士結束首輪談判後，美國財政部宣布，即日起豁免伊朗石油禁令60天，且允許伊朗以美元結算石油交易，甚至可出售給美國買家，效期至8月21日。此舉是美國數十年來首度解禁伊朗石油以美元交易，對戰後急需外匯的德黑蘭是一大利多，更象徵美國國會20年來對伊朗制裁出現根本轉變。

除此之外，美方會談代表、副總統范斯表示，若伊朗解凍資產，將由美國和卡達監督資金流向，且必須用於購買如美國黃豆、大麥和玉米等。伊朗央行總裁赫瑪提（Abdolnaser Hemmati）則半駁斥稱，伊方並無這項義務，部分被凍資金可購買未受限商品。

路透報導，許可令指出，若是為完成石油交易、交付或卸貨所需，伊朗石油可被運入美國；不過，自1979年伊朗革命後美國實施相關限制以來，美國幾乎未再實質進口伊朗石油。另外，古巴、北韓和克里米亞等地被排除許可之外。

相關安排凸顯美伊終戰談判取得進展，但引發外界質疑，伊朗在尚未對核計畫作出實質讓步之前，就已獲得實質財政紓困。

對此，美國總統川普22日在白宮表示，若伊朗未遵守和談備忘錄，他將再次發動攻擊。他說：「核武凌駕於經濟蕭條之上。蕭條非常糟糕，但核武會更快造成蕭條。」

川普並稱，荷莫茲海峽已「完全開放」、是「噴油井」，他說：「我們昨天接收的石油，比史上任何一天通過這條海峽的石油都還多」。他也提到，伊朗遭凍結資產將用於購買美國農產品。

華爾街日報指出，財政部進一步允許伊朗以美元結算交易，讓伊朗銀行可直接接收海外付款，較3月僅准售出海上原油、仍限制美元交易的臨時豁免更進一步。

這項措施等同暫停數十年來重壓德黑蘭石油產業的制裁，使伊朗可合法出售受制裁船隻上的原油，暫時讓其影子船隊合法化。對長期被迫以折扣價賣油、仰賴買家冒險規避美國限制的伊朗而言，這可能帶來一筆可觀收益。美智庫「捍衛民主基金會」資深研究員馬勒基（Miad Maleki）指出，這項豁免也讓包括伊朗央行在內的伊朗機構，暫時避開部分與恐怖活動有關的制裁限制。

伊朗石油出口商聯盟發言人侯西尼（Hamid Hosseini）表示，豁免發布後，已有歐洲交易商接洽，尚未有美國企業聯絡他。

這項政策逆轉之際，范斯稱，德黑蘭已同意最快本周接受核查訪。不過，伊朗尚未承認將允許聯合國稽查人員更廣泛進入其核設施。但若安排成真，將代表德黑蘭作出重大讓步。范斯也坦言，具體准入條件仍有待協商。

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