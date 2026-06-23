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伊朗石油收入怎麼花？川普稱專買美農產品 伊朗央行：沒這義務

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普表示，伊朗解凍資金應用於向美國農民採購玉米、黃豆等農產品，但伊朗央行稱並無相關義務。路透
美國總統川普表示，伊朗解凍資金應用於向美國農民採購玉米、黃豆等農產品，但伊朗央行稱並無相關義務。路透

美國總統川普周一（23日）被問及能否保證伊朗不會利用石油收入重建軍力時，未給出明確承諾。他表示，這筆資金預期將用於購買美國農產品，但伊朗央行總裁隨即反駁，稱無義務向美採購。

川普在白宮簽署行政命令的活動上接受記者提問時回應，「他們照理說不該那樣做（指軍事重建），我們拭目以待。」他強調，資金應優先用於為人民採購糧食，因為伊朗人民目前非常飢餓，而伊朗未來將專門向美國採購玉米、黃豆等農產品。「這應該會是一大筆訂單，希望真是如此」。

他還表示，這將帶來可觀訂單，「我們的農民非常高興」。

但伊朗方面與川普的說法不同。伊朗央行總裁赫馬提（Abdolnaser Hemmati）周一接受伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）訪問時表示，雙方簽署文件中並未規定伊朗必須向美國購買農產品，「根據已簽署的文件，沒有任何義務要求從美國採購農產品」。

但他也表示，如果美國產品在價格與品質方面優於其他國家，伊朗不排除向美採購。他指出，伊朗每年都需要進口數十億美元的基本民生物資與藥品，從哪個來源支付並不重要。

川普發表上述談話前數小時，美國財政部長貝森特剛批准恢復進口伊朗石油及煉油產品至美國，效期至少到8月，理由是美伊雙方在瑞士進行的和平會談已有進展。上周四，美國海軍也解除對伊朗港口及沿海區域的封鎖，這場封鎖自4月以來已大幅削減伊朗石油出口裝載量。

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