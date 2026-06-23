川普稱伊朗若不遵守協議 將採取必要行動

美國總統川普今天表示，如果伊朗不遵守與華府達成的協議，「我會採取必要行動」。

路透社報導，川普向媒體表示：「如果伊朗不履行他們的協議，或者行為不當，我會採取必要行動。」

他也說美國與伊朗的談判進展「非常順利」，並稱

荷莫茲海峽開放且伊朗將永遠不會擁有核武。

川普和伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）上週簽署臨時協議。在此之前3個多月，美國和以色列對伊朗發動攻擊，伊朗隨後也對以色列以及設有美軍基地的波斯灣國家展開報復性反擊。

川普今天表示，伊朗原本應將被解凍的資金僅用於向美國採購食品。

川普強調：「所有那些資金最後都會以購買食品的形式流回美國，而他們對食品有迫切需求。他們有9100萬人要養卻辦不到。因此，我們放行的資金，最終將會進到我們美國農民的口袋裡。」

美國與以色列對伊朗的攻擊，以及以色列對黎巴嫩的侵襲，已導致數千人罹難與數百萬人流離失所。此場伊朗戰事也嚴重衝擊全球市場，導致國際油價飆升。