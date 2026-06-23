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盧比歐將訪波斯灣3國 重建互信並談對伊協議

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）的發言人表示，在美國與伊朗就結束中東戰爭進行談判之際，盧比歐將於23日啟程訪問3個波斯灣國家。

法新社報導，美國國務院發言人皮戈特（TommyPigott）在聲明中表示，這是美國與以色列於2月28日發動戰爭以來，盧比歐首度訪問中東地區。他將前往阿拉伯聯合大公國、科威特及巴林，預計行程將持續至25日。

聲明指出，盧比歐將就「與伊朗簽署的諒解備忘錄、確保船隻能夠全面且自由安全通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的相關努力，以及維護區域和平與穩定的重要性等議題」進行討論。

聲明提到，盧比歐25日訪問巴林期間，也將與波斯灣合作理事會（GCC）會晤，討論該地區的共同優先事項。

由於美以發動空襲，導致這些波斯灣國家成為伊朗報復攻擊的目標，盧比歐此行想重建與波斯灣國家的信任，將面臨極大考驗。

伊朗指控科威特以及美國海軍第五艦隊總部所在地巴林，允許美國利用其領土發動攻擊。

美國副總統范斯（JD Vance）21日造訪瑞士，根據雙方簽署的諒解備忘錄，與伊朗官員敲定一項協議。該備忘錄為談判人員爭取60天的時間來達成最終協議。

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