美伊簽備忘錄後首位赴中東美內閣官員 魯比歐將訪阿聯、科威特和巴林

美國CNN報導，美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）22日宣布，國務卿魯比歐將於23至25日訪問阿拉伯聯合大公國、科威特和巴林。魯比歐將是美伊簽署諒解備忘錄後，首位訪問中東地區的美國內閣官員。

伊朗在美伊衝突期間多次襲擊阿聯、科威特和巴林，這些襲擊不僅破壞民用基礎設施和美國資產，還造成人員傷亡，包括六名美軍官兵陣亡。

皮戈特聲明表示，魯比歐在訪問期間，「將討論一系列區域優先事項，包括美伊諒解備忘錄、確保荷莫茲海峽全面自由安全通行，及該地區和平穩定的重要性」。他說，魯比歐在巴林將與波斯灣合作委員會（GCC）會面，「討論整個中東地區的共同優先事項」。

GCC預計會在執行諒解備忘錄發揮關鍵作用，特別是在荷莫茲海峽周圍地區。一名中東消息人士告訴CNN，美國政府希望GCC能牽線，解決伊朗彈道飛彈及伊朗支持代理人問題。