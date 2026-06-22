聽新聞
0:00 / 0:00

美伊簽備忘錄後首位赴中東美內閣官員 魯比歐將訪阿聯、科威特和巴林

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國國務卿魯比歐17日出席法國G7峰會期間的記者會。歐新社
美國國務卿魯比歐17日出席法國G7峰會期間的記者會。歐新社

美國CNN報導，美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）22日宣布，國務卿魯比歐將於23至25日訪問阿拉伯聯合大公國、科威特和巴林。魯比歐將是美伊簽署諒解備忘錄後，首位訪問中東地區的美國內閣官員。

伊朗在美伊衝突期間多次襲擊阿聯、科威特和巴林，這些襲擊不僅破壞民用基礎設施和美國資產，還造成人員傷亡，包括六名美軍官兵陣亡。

皮戈特聲明表示，魯比歐在訪問期間，「將討論一系列區域優先事項，包括美伊諒解備忘錄、確保荷莫茲海峽全面自由安全通行，及該地區和平穩定的重要性」。他說，魯比歐在巴林將與波斯灣合作委員會（GCC）會面，「討論整個中東地區的共同優先事項」。

GCC預計會在執行諒解備忘錄發揮關鍵作用，特別是在荷莫茲海峽周圍地區。一名中東消息人士告訴CNN，美國政府希望GCC能牽線，解決伊朗彈道飛彈及伊朗支持代理人問題。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

川普百日戰爭白忙一場？紐時盤點中東4方得失：伊朗成最大贏家

美伊談判終啟動 范斯率團抵瑞士會伊代表

美伊赴瑞士談判臨時喊卡 美副總統范斯延後行程

多國斡旋…美伊可望重啟談判 川普限期60天

相關新聞

首輪和談 美暫解經濟封鎖 伊朗接受核查訪

美伊廿二日在瑞士布爾根施托克度假村完成旨在為雙方持久和平鋪路的首輪談判「琉森湖峰會」，本周將繼續在該度假村進行技術層級會談。領銜美方代表團的副總統范斯同日說，這次談判為美伊達成最終協議奠定良好基礎，取得許多很好的進展。

美失分伊朗得利 波灣國家另尋出路

紐約時報報導，美以二月底聯手對伊朗開戰，宣稱要改造中東、終結伊朗核威脅；然而，歷經約一百天戰爭後，美伊雖達成措辭模糊的停戰諒解備忘錄，分析人士質疑，這場戰爭幾乎未真正改變區域局勢。

美伊簽備忘錄後首位赴中東美內閣官員 魯比歐將訪阿聯、科威特和巴林

美國CNN報導，美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）22日宣布，國務卿魯比歐將於23至25日訪問阿拉伯聯合大公國、科威特和巴林。魯比歐將是美伊簽署諒解備忘錄後，首位訪問中東地區的美國內閣官員。

履行美伊延長停火協議承諾！美財長貝森特宣布解除伊朗石油制裁60天

美國CNN報導，美國財政部長貝森特22日表示，川普政府暫時解除伊朗石油銷售制裁60天。這項決定，是履行美伊延長停火協議承諾。

美伊破冰邁步！瑞士首輪會談結束 伊朗總統23日訪巴基斯坦

在巴基斯坦斡旋下，美國與伊朗在瑞士舉行的首輪會談順利結束。伊朗國營媒體報導，伊朗總統裴澤斯基安（MasoudPezesh...

范斯稱美伊談判「非常成功」 伊朗同意恢復原能總署查核

美國CNN報導，美國副總統范斯22日在瑞士發表談話，讚揚美伊21日的談判很成功，「是非常、非常美好的一天」，表示伊朗已同意讓國際原子能總署（IAEA）檢查員重返伊朗查核，並強調未來技術性對話中的四大核心優先事項。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。