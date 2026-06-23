美失分伊朗得利 波灣國家另尋出路

紐約時報報導，美以二月底聯手對伊朗開戰，宣稱要改造中東、終結伊朗核威脅；然而，歷經約一百天戰爭後，美伊雖達成措辭模糊的停戰諒解備忘錄，分析人士質疑，這場戰爭幾乎未真正改變區域局勢。

麻省理工學院專攻波斯灣安全議題的教授塔爾梅奇認為，美國接受這份備忘錄，是因為美國發現伊朗戰局難以掌控，又不願讓衝突升級。

紐時引述專家分析，如今是美國失分伊朗得利，以色列戰略受挫，波灣國家則正另尋出路。

美國總統川普這次動武非但沒實現行動目標，還造成反效果，讓伊朗摸清美方不願升級戰事。此外，伊朗重創中東美軍基地，動搖美國形象，甚至備忘錄模糊要求，美軍須在卅天內撤離伊朗周邊地區。美國前駐敘利亞大使福特質疑，「美國竟淪落到和伊朗人就兵力部署討價還價」。

伊朗戰後多了荷莫茲海峽的籌碼，威脅收取戰前並不存在的通行費，也換到美國解除海上封鎖、釋出凍結資產及終止制裁等重大經濟利益，以及三千億美元的重建基金。

以色列原本希望透過戰爭重創伊朗，卻在美伊協議中被美排除；川普也多次貶低以總理內唐亞胡，凸顯美以關係出現罕見裂痕。

波灣六國原本希望在戰爭中置身事外，但伊朗關閉荷莫茲海峽、攻擊石油基礎設施，引發經濟動盪，迫使各國重新思考對美國安全保障的依賴。

紐時指出，戰後區域開始討論為伊朗搭建「黃金橋」，也就是解除制裁後相互投資，把彼此經濟利益綁在一起，讓重返戰爭代價升高。例如，若伊朗企業在科威特設廠，未來伊朗攻擊科威特前就會三思。