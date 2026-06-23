首輪和談 美暫解經濟封鎖 伊朗接受核查訪

美伊廿二日在瑞士布爾根施托克度假村完成旨在為雙方持久和平鋪路的首輪談判「琉森湖峰會」，本周將繼續在該度假村進行技術層級會談。領銜美方代表團的副總統范斯同日說，這次談判為美伊達成最終協議奠定良好基礎，取得許多很好的進展。

范斯還說，伊朗已同意邀國際原子能總署稽查人員訪視伊朗，時間可能就在本周，這對美國是重大里程碑；若美國同意伊朗被凍結的海外巨額資產解凍，可能用於採購美國的黃豆、小麥及玉米。美國財長貝森特廿二日也在社媒Ｘ宣布，已發放六十天的臨時通用許可證，授權伊朗石油的生產、交付及銷售。

會後擔任美伊談判調解方的巴基斯坦與卡達發表聯合聲明，形容此次談判氣氛正面且具建設性；美伊同意設立「高層委員會」，以監督談判進程，並建立溝通管道，避免今後出現意外事故、誤解及誤判導致擦槍走火和確保商船安全通過荷莫茲海峽；另將成立「衝突降級小組」，以確保相關各方結束在黎巴嫩境內的軍事行動。

美伊首席談判代表將定期向高層委員會報告，並督導聚焦伊朗核議題、制裁、監督與爭端解決等議題的工作小組，以確保雙方十七日簽署、代表初步和平協議的十四點諒解備忘錄（ＭＯＵ）有效執行，並處理其他相關事項。高層委員會已同意一個路線圖，目標六十天內達成最終協議。

與談的伊朗外長阿拉奇會後在Ｘ發文感謝巴、卡不懈調解。他還寫道，伊朗已爭取到石油及石化產品出口的豁免、解凍部分遭凍結的海外資產和啟動對伊朗的大規模重建及發展計畫；而接下來第一個真正考驗將是衝突降級小組能否有效運作。

對重大爭點之一的核議題，伊朗外交部發言人貝卡伊廿二日指稱，美伊在會中曾很簡短地討論，但未涉細節。伊朗最重要盟友之一的中國大陸外長王毅同日在印度新德里和伊朗最高國安委員會副秘書會面，討論伊美談判最新情況。