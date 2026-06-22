履行美伊延長停火協議承諾！美財長貝森特宣布解除伊朗石油制裁60天

美國CNN報導，美國財政部長貝森特22日表示，川普政府暫時解除伊朗石油銷售制裁60天。這項決定，是履行美伊延長停火協議承諾。

美國和伊朗上周末在瑞士針對結束衝突進行談判，貝森特稱這次談判「富有成效」。貝森特在社群媒體X寫到：「伊朗已承諾保障荷莫茲海峽自由通行及開放，並允許國際原子能總署（IAEA）派遣檢查員重返伊朗。作為框架協議的一部分，美國財政部已核發一份為期60天的臨時通用許可證，授權伊朗生產、運送和銷售原油。」

CNN指出，這項豁免允許伊朗在8月21日凌晨0時1分前，向全球幾乎所有國家銷售並交付石油，包括美國。

對伊朗經濟而言，這可能是個重大利多。美國制裁導致伊朗多年來石油出口能力受嚴格限制，川普政府談判代表同意做出這項改變，以說服伊朗全面重新開放荷莫茲海峽，緩解全球能源供應吃緊困境。