聽新聞
0:00 / 0:00
美伊破冰邁步！瑞士首輪會談結束 伊朗總統23日訪巴基斯坦
在巴基斯坦斡旋下，美國與伊朗在瑞士舉行的首輪會談順利結束。伊朗國營媒體報導，伊朗總統裴澤斯基安（MasoudPezeshkian）明天將前往巴基斯坦訪問。
根據國營的伊朗通訊社（IRNA），伊朗總統辦公室公共關係主任阿巴西（Habibollah Abbasi）指出，裴澤斯基安此行目的之一，是要感謝巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）「協助調解伊美關係」。
路透社報導，夏立夫今天證實，伊朗與美國在瑞士舉行的會談已順利結束。
夏立夫在社群平台X發文說：「磋商在正面且具建設性的氛圍中舉行，並取得令人鼓舞的進展，包括雙方已就在60天內達成最終協議的路線圖達成共識、設立高層委員會負責政治層面監督，並展開進一步的技術層級會談。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。