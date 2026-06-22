美伊破冰邁步！瑞士首輪會談結束 伊朗總統23日訪巴基斯坦

在巴基斯坦斡旋下，美國與伊朗在瑞士舉行的首輪會談順利結束。伊朗國營媒體報導，伊朗總統裴澤斯基安（MasoudPezeshkian）明天將前往巴基斯坦訪問。

根據國營的伊朗通訊社（IRNA），伊朗總統辦公室公共關係主任阿巴西（Habibollah Abbasi）指出，裴澤斯基安此行目的之一，是要感謝巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）「協助調解伊美關係」。

路透社報導，夏立夫今天證實，伊朗與美國在瑞士舉行的會談已順利結束。

夏立夫在社群平台X發文說：「磋商在正面且具建設性的氛圍中舉行，並取得令人鼓舞的進展，包括雙方已就在60天內達成最終協議的路線圖達成共識、設立高層委員會負責政治層面監督，並展開進一步的技術層級會談。」