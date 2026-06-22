范斯稱美伊談判「非常成功」 伊朗同意恢復原能總署查核

美國CNN報導，美國副總統范斯22日在瑞士發表談話，讚揚美伊21日的談判很成功，「是非常、非常美好的一天」，表示伊朗已同意讓國際原子能總署（IAEA）檢查員重返伊朗查核，並強調未來技術性對話中的四大核心優先事項。

范斯在布爾根施托克（Burgenstock）告訴記者，「首先，我們希望建立一個保持荷莫茲海峽開放的機制，目前該海峽是開放的」。他說，隨著船隻開始通過荷莫茲海峽，與會方「希望確保我們確實建立起協調機制」，以進行排雷作業並恢復貿易。

范斯說，談判代表也尋求為「區域停火衝突降級」建立一套「類似機制」，目標是防止中東地區尤其是黎巴嫩發生更廣泛的軍事行動升級。黎巴嫩已成為談判主要關鍵。

范斯表示，伊朗已同意國際原子能總署（IAEA）派遣檢查員重返伊朗，「這可能是我們美國人最感到興奮的進展」。他說：「這對美國人民而言是個重大里程碑，也是永久無核化或永久終止伊朗核武計畫的第一步，而這正是我們一直想做的事。」

國際原子能總署和伊朗方面均未立即回應。核設施檢查是美國為首的6國2015年與伊朗簽署核協議的關鍵部分，川普2018年退出協議後，伊朗開始限制對其核設施的檢查，並在大約一年前，即2025年6月美國和以色列空襲其設施後，幾乎完全停止檢查。

最後，范斯說，談判代表們成功建立一套程序，22日稍晚技術性談判仍能繼續進行。他說，這次談判「為成功的最終協議打下非常好的基礎。最終協議就像是一棟房子。我們打好了地基，雖然房子還沒蓋好，但我們已經奠定成功的基礎。」

范斯還說明一項旨在解凍伊朗資產的倡議。這項計畫將賦予美國審批權，決定伊朗當局能用這筆錢購買什麼。他表示，這是川普女婿庫許納的構想，將要求用這筆錢購買美國農產品。

范斯說：「我們希望確保建立一套程序。若我們未來解凍伊朗資產，我們能確保那筆錢是用來幫助伊朗人民，而非用來資助恐怖主義。」

他指出，這項與卡達協調的計畫，將把資金引導購買「美國大豆、美國玉米和美國小麥，以造福伊朗人民」。

許多反對者曾批評川普與伊朗達成的協議，認為這讓伊朗在財政上獲得喘息機會。范斯將這個安排形容為「經典的川普式交易，若伊朗資產解凍，它們將會讓美國農民變得更富有，同時養活伊朗人民」。

范斯也否認川普的言論破壞談判，但承認確實短暫干擾談判。他說：「當時確實有一點點威脅，也有一點點怨言，但到了當天結束時，談判仍在繼續，我們取得了重大進展。」

川普上周末在大衛營接受福斯新聞網電話訪談，曾威脅要再度襲擊伊朗，還在談判期間要伊朗總統裴澤斯基安「管好自己的嘴」。