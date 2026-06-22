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伊朗稱與美方首輪會談曾提及核議題 但尚未展開談判

中央社／ 德黑蘭/伯恩22日綜合外電報導

美國伊朗代表今天在瑞士完成雙方簽署結束中東戰爭的初步協議後首輪談判，瑞士說立即展開後續技術層面討論的條件已具備，伊朗則透露曾與美方「簡短討論」其核計畫。

法新社報導，根據美伊兩國上周簽署的理解備忘錄（MOU），雙方將展開2個月談判期，美國副總統范斯（JD Vance）和伊朗國會議長卡利巴夫（MohammadBagher Ghalibaf）各自率領代表團昨天在瑞士的布爾根施托克（Burgenstock）度假村進行首輪會談。

調解國巴基斯坦和卡達今天表示，美伊談判代表已在清晨同意1份「60天內達成最終協議的路線圖」，且為了讓荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）保持開放及結束在黎巴嫩的戰鬥，雙方已設立1個聯絡管道。

根據官方伊朗通訊社（IRNA）報導，伊朗談判代表團在與美方進行「約18小時的密集討論和諮詢後」，已經離開會場並啟程返回德黑蘭。

瑞士外交部則發布聲明表示：「對於調解國、伊朗和美國在布爾根施托克從21至22日的跨夜密集外交談判取得建設性進展，瑞士協調人表示歡迎。」

瑞士外交部還說，這次達成的路線圖「為立即重啟新的技術層面討論創造條件」。雙方已排定本周其餘時間同一地點進行這類討論。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）今天則表示，美方代表團在談判中曾就核議題闡述其立場，雙方也進行了相關討論。

不過他指出，討論過程「非常簡短」，且「未涉及細節」，因此這項議題的談判可說尚未展開。

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