川普暗示敘利亞軍事介入黎巴嫩 敘利亞總統夏拉急否認

美國總統川普近日暗示敘利亞可能以軍事行動介入黎巴嫩局勢後，敘利亞總統夏拉今天接受媒體訪問駁斥這個說法，稱敘利亞尋求與黎巴嫩重建關係和兩國經濟命脈。

法新社報導，川普（Donald Trump）稍早接受福斯新聞（Fox News）訪問談到以色列與黎巴嫩政軍組織真主黨（Hezbollah）交戰，他表示對「以色列無法擊潰真主黨感到失望」，強調他很快會將這項任務「交給敘利亞」。

夏拉（Ahmed al-Sharaa）今天接受杜拜麥什赫德（Al Mashhad）電視台專訪時澄清，「我們向美國提議，（以色列與真主黨）戰爭必須停止」，他補充說「必須要有涉及經濟、政治及社會層面的不同解決方案，以及重建敘利亞與黎巴嫩兩國關係及重要的經濟命脈」。

在敘利亞長達10多年內戰中，真主黨一直支持時任敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政權，這使夏拉和2024年11月底推翻阿塞德的敘利亞新政權對真主黨深懷敵意。

美國與以色列2月28日聯手空襲伊朗，擊斃前伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。真主黨發射火箭彈攻擊以色列以示報復，以軍隨後空襲黎巴嫩並擴大地面作戰，將黎巴嫩捲入中東戰爭。

伊朗與美國於美東時間17日簽署一項旨在終止包括黎巴嫩衝突在內中東戰爭的諒解備忘錄（MOU）後，以色列與真主黨已同意19日起停火。