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傳川普政府主導談判將登場 以色列擬「象徵性撤軍」黎巴嫩南部

中央社／ 特拉維夫22日綜合外電報導
圖為以色列空襲黎巴嫩南部後，博福特城堡附近升起濃煙。歐新社
圖為以色列空襲黎巴嫩南部後，博福特城堡附近升起濃煙。歐新社

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名以色列知情人士透露，以色列考慮在即將舉行的談判中，宣布自黎巴嫩南部占領區「象徵性」撤軍。

消息人士表示，在川普政府主導下，以色列與黎巴嫩將於本周在華府舉行為期3天的談判。而在談判前，這項撤軍構想受到討論。

這項撤軍計畫將包括從所謂「黃線」以外的次要區域撤回部分部隊。黃線劃定以色列軍隊在4月前一次停火後控制的領土邊界。

消息人士告訴CNN，以色列考慮進行有限度的撤軍，向黎巴嫩政府釋出善意，目的在優先推動外交途徑，並將黎巴嫩議題與美伊停火談判分開處理。

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）昨天否認以軍將撤出博福特城堡（Beaufort Castle），這座城堡位於近日爆發最激烈戰鬥地區之一的稜線上。

卡茨與總理內唐雅胡（Benjamin Netanyahu）已誓言，以色列不會撤出他們所稱的黎巴嫩南部安全區。

以色列國防軍參謀總長薩米（Eyal Zamir）與黎巴嫩武裝部隊指揮官海卡爾（Rodolphe Haykal），昨天分別前往黎巴嫩南部。

以色列 伊朗 美國

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