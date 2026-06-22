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荷莫茲海峽航運復甦 CNN：過去24小時26艘船隻通過

中央社／ 德黑蘭22日綜合外電報導
過去24小時期間，通過荷莫茲海峽的航運量略為增加，共有26艘船隻通過。圖為21日在伊朗阿巴斯一端的荷莫茲海峽。(路透)
過去24小時期間，通過荷莫茲海峽的航運量略為增加，共有26艘船隻通過。圖為21日在伊朗阿巴斯一端的荷莫茲海峽。(路透)

美國有線電視新聞網（CNN）今天引述數據報導，過去24小時期間，通過重要水道荷莫茲海峽的航運量略為增加，共有26艘船隻通過。

根據CNN檢視過的船舶追蹤平台MarineTraffic數據，今天至少有14艘船隻通過荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）。

部分海運數據僅顯示船舶所發送的位置訊號，但這些訊號可能受到全球衛星定位系統（GPS）「欺騙」訊號的干擾，使導航系統回報錯誤位置。

美國與伊朗官員上周末在瑞士舉行高層會談，荷莫茲海峽是核心議題之一。巴基斯坦與卡達調解方昨天宣布涉事方已建立新的溝通管道，以紓解該海峽通行壓力，並促進商船自由通行。

荷莫茲海峽是全球最重要航道之一，在美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊後，該海峽的每日石油與天然氣出口運輸大幅下降。美伊6月17日已簽署和平協議，並載明將重新開放荷莫茲海峽。

荷莫茲海峽 CNN 以色列 伊朗 美國

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