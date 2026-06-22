美伊談判現場范斯「熱臉貼冷屁股」 分析師：用飽受屈辱形容也不為過

在瑞士持續進行的美伊和談，21日的開局並不順利，一位阿聯政治分析師表示，場面對率領美國代表團的副總統范斯來說，用「飽受屈辱」形容也不為過。

政治分析師塔哈說：「這真是場屈辱。在現代史上，沒人敢讓美國乾等、並乞求談判。這時范斯就該返回華府。伊朗是刻意為之。」

塔哈指出會談中的幾項關鍵細節來佐證其說法，他說，很容易就可以看出，誰躊躇滿志，誰又求和心切，從美國代表團遠比伊朗代表團早進場，就可以得見，「在外交場合，握有籌碼的那方，不會在會場等待」。

塔哈表示，伊朗外交部長阿拉奇最後才進場，且拒絕握手，這項說法也獲伊朗半官方的塔尼斯姆通訊社證實。

對於塔哈的評論，MeidasTouch總編菲利普夫斯基也回應道，美國在世界舞台上，看起來從未如此弱小。

范斯所承受的屈辱，還遠不僅於此。在此次談判擔任居中斡旋角色的卡達，其總理兼外長穆罕默德，在會談中逕自走向巴基斯坦總理夏立夫及陸軍參謀長穆尼爾，並以握手和擁抱的方式熱情致意，卻並未停留腳步與范斯寒暄。