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美伊瑞士首輪會談落幕 談判重點一次看

中央社／ 瑞士布爾根施托克22日綜合外電報導

伊朗美國今天在瑞士布爾根施托克（Burgenstock）度假村完成結束中東戰爭的首輪談判，並將繼續舉行技術層級會談。

法新社報導，伊朗外交部長阿拉奇（AbbasAraghchi）盛讚在調停國巴基斯坦與卡達協助下，雙方取得「重大進展」，美國政府則尚未發表聲明。

以下為美伊首輪會談結束時，卡達與巴基斯坦發表的聯合聲明要點：

● 60天內達成最終協議路線圖

根據聲明，德黑蘭與華府為監督談判而設立的高層委員會（High Level Committee），已就「在60天內達成最終協議的路線圖達成共識，並為立即啟動進一步的技術層級會談奠定基礎」。

「本週剩餘時間裡，針對所有議題的技術層級會談將持續在布爾根施托克度假村展開。」

● 黎巴嫩「衝突降級小組」

聯合聲明指出，美國與伊朗「同意在各方與黎巴嫩共和國之間成立一個衝突降級小組，並由調解方提供協助，以確保各方遵守終止在黎巴嫩軍事行動的協議」。

今年3月初，背後有伊朗撐腰的真主黨（Hezbollah）朝以色列發射火箭，以報復伊朗最高領袖在美以空襲中喪命，將黎巴嫩拖入這場中東戰爭。近日在黎巴嫩境內爆發的戰鬥，可能讓這項和平協議面臨破局。

伊朗外長阿拉奇今天在社群平台X上發文表示，黎巴嫩衝突降級小組將是「第一個真正的考驗」。

● 荷莫茲海峽「溝通管道」

根據聲明，德黑蘭與華府已建立一條「溝通管道」，以「避免發生意外與誤判，目的在確保商船能安全通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）」。

這條溝通管道適用於雙方先前簽署的諒解備忘錄中所概述的60天期限，而伊朗在備忘錄中矢言將「盡最大努力」確保商船安全通行。

伊朗20日表示，由於以色列在黎巴嫩發動攻擊，將再次關閉荷莫茲海峽。

● 部分資產解凍

阿拉奇今天在社群平台X上寫道，「石油與石化產品出口獲得豁免，封鎖解除，部分凍結資產獲得釋放，針對伊朗的重大重建與發展計畫已啟動」。

巴基斯坦－卡達聯合聲明並未提及解凍伊朗資產。

在諒解備忘錄中，美國承諾將「終止對伊朗的各類制裁」，並全面開放「伊朗遭凍結或受限的資金與資產供其使用」。

● 巴基斯坦與卡達扮演關鍵角色

巴基斯坦與卡達因居中斡旋美伊協議，而受到國際高度關注，這兩國在首輪會談結束時發表聯合聲明。

巴基斯坦與卡達在聲明中表示：「斡旋方將繼續竭盡全力，確保談判在建設性氛圍下持續進行，目標是達成最終協議。」

阿拉奇在社群平台X貼文中，對「巴基斯坦與卡達不懈的斡旋努力」表示肯定。

以色列 伊朗 美國

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